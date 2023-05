Migración irregular ha disminuido un 38.16 % según Cancillería 

Escucha este artículo Escucha este artículo

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Mariella Portal, destacó que la migración irregular de salvadoreños ha disminuido en un 38.16 % debido a las políticas públicas que ejecutan las instituciones gubernamentales.

‘‘Gracias al Plan Control Territorial y el trabajo de inversiones, se ha disminuido el número de encuentros migratorios de El Salvador. Pasamos de ser el número uno a salir del ‘top ten’ y representar el 2.45 % en relación al año pasado. Ha sido una disminución importante’’, dijo Portal sobre la migración irregular.

Viceministra de Diáspora, Cindy Portal.





La viceministra explicó que una de las estrategias más exitosas con las que cuentan para reducir la salida de salvadoreños del país de forma irregular es el Programa de Migración Laboral, donde se colocan a salvadoreños en puestos temporales de trabajo en el exterior. Hasta la fecha, ya hay 4,900 personas beneficiadas, confirmó.

Los requisitos para aplicar al programa de movilidad laboral son: tener el esquema de vacunación anti-COVID-19 completo, no tener antecedentes penales, ni policiales, no tener antecedentes de migración irregular hacia Estados Unidos y no contar con familiares que hayan incumplido las normas del Programa de Movilidad.

La funcionaria comunicó que la información se encuentra en la página y redes sociales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. ‘‘No caigan en estafas, Cancillería no cobra por los procesos. Si tienen dudas pueden escribir al 7070-1243 de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.’’, puntualizó.

