Modelo Bukele, la impunidad pandilleril jamás volverá a reinar en la refundación de este nuevo El Salvador

Lic. Carlo Huezo / Sociólogo analítico Político

Juicios masivos a la jerarquía intelectual y material de las pandillas terroristas, goza del respaldo de los salvadoreños, que por años fueron asediados, por los diversos crímenes a mansalva de estos grupos criminales terroristas.

Recordemos que las pandillas eran una organización criminal que usaba la violencia homicida como combustible, desbordando luto, sangre y dolor en nuestra sociedad.

Sin embargo observamos como organizaciones sobre «derechos humanos», pseudos periodistas, políticos, «opinadores» siguen en una tutela colosal en favor de los victimarios, sacrificando a nuestros hermanos Salvadoreños de bien.

En el modelo de seguridad del Presidente Bukele, no existen las medias tintas y estos criminales, deberán pagar incluso con condenas perpetuas, el inmenso daño a nuestra población.

Cito aquella frase inmortal del Sociólogo Zygmunt Bouman «El orden como un esfuerzo por eliminar la ambigüedad.» Y lo concateno con esa autoridad paralela y sanguinaria que utilizaban las pandillas, para desvivir a nuestros hermanos Salvadoreños en complicidad de los gobiernos de turno de la partidocracia tradicional Salvadoreña.

Sin duda se trabaja arduamente revisando si aún quedan personas inocentes detenidas para ponerlas en libertad, sin embargo gracias a la visión del Presidente, los salvadoreños transitan en paz, justicia y libertad.

Falta mucho por hacer, sin duda alguna es una realidad, sin embargo los gobiernos de los últimos treinta años, no heredaron a una Suiza, heredaron un país con múltiples problemas, educativos, económicos, sistema de salud, infraestructura, inseguridad es decir un país desahuciado.

Paso a paso, peldaño a peldaño la refundación de este nuevo El Salvador avanza a pasos agigantados y lo que parecía una utopía, que un gobierno gobernara con hechos contundentes para los más necesitados ahora es una realidad, gracias a la visión del Presidente Bukele. Cuidemos de este nuevo El Salvador y jamás volvamos a ese pasado gótico que mantuvieron los gobiernos de arena y Fmln hermanados con los grupos criminales terroristas pandilleros.

Este nuevo El Salvador, es de todos.

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