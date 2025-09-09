Mar. Sep 9th, 2025

El Salvador

Onda tropical provocará lluvias y tormentas en todo el país este martes

Sep 9, 2025 #Clima, #El Salvador, #lluvias, #MARN, #Onda Tropical, #Vaguadas

ElSalvador—El pronóstico del clima para este martes indica que se esperan lluvias y tormentas debido a la influencia de una onda tropical, con apoyo de sistemas en capas altas y medias y un flujo del este ligeramente acelerado.

Durante la mañana, el cielo permanecerá nublado, con lluvias y chubascos en sectores de la zona costera. Antes del mediodía, se prevé la formación de tormentas en la franja volcánica, especialmente en las regiones central y oriental.

En la tarde, los chubascos y tormentas continuarán en la franja volcánica central y occidental, así como en la cadena montañosa, con mayor intensidad en el noroccidente y nororiente del país. Hacia el final de la tarde, se esperan precipitaciones en departamentos de la zona central.

Por la noche, las lluvias y tormentas se concentrarán en municipios costeros y áreas aledañas a la franja volcánica. El viento tendrá velocidades entre 9 y 18 km/h, con ráfagas momentáneas que podrían superar los 35 km/h durante las tormentas.

En el ámbito marítimo, se recomienda precaución por mareas vivas que podrían inundar zonas altas de las playas durante la marea alta y generar corrientes de retorno más fuertes en marea baja. Los vientos podrían alcanzar hasta 40 km/h en mar abierto.

Debido a la nubosidad, las temperaturas durante el día se mantendrán menos cálidas de lo habitual, mientras que por la noche y madrugada predominará un ambiente fresco. La combinación de la onda tropical y los sistemas atmosféricos favorecerá la formación de chubascos y tormentas, de intensidad moderada a fuerte, y de manera puntual o dispersa en distintas regiones del país.

