OneFootball adquiere la startup Gloria y nombra a su fundadora, como vicepresidenta de fútbol femenino

Escucha este artículo Escucha este artículo

OneFootball, la mayor plataforma mediática de fútbol del mundo, ha anunciado, en el evento World Football Summit de Sevilla, el nombramiento de la destacada defensora por la igualdad de género, activista y emprendedora tecnológica Victoire Cogevina como vicepresidenta del fútbol femenino.



Este movimiento representa el compromiso a largo plazo de OneFootball con el fútbol femenino, ya que sigue invirtiendo en nuevas asociaciones con clubes, ligas, federaciones y jugadoras para llevar el fútbol femenino a sus más de 100 millones de usuarios activos mensuales.



Bajo la dirección de Victoire, OneFootball pretende aumentar significativamente su oferta de fútbol femenino y su audiencia femenina. En su nuevo cargo, trabajará para hacer que el fútbol femenino sea aún más inclusivo, accesible y ameno a través de la plataforma de OneFootball para acercar a los aficionados y a una nueva serie de marcas que promueven la igualdad al juego más que nunca. Dependerá del director general de Negocios, Patrick Fischer.



Victoire, de 31 años, es una empresaria greco-argentina, nacida en Estados Unidos, cuya carrera se ha centrado en la democratización del fútbol y en la defensa de las mujeres, dentro y fuera del campo. Fue cofundadora de la primera agencia deportiva femenina que representaba a jugadores profesionales masculinos en la Major League Soccer, y actualmente es embajadora de ONU Mujeres para la igualdad de género en el fútbol.



En 2018, Victoire cofundó Gloria en Silicon Valley, una comunidad de fútbol que ahora se integrará en OneFootball. Como parte de la transacción, los actuales inversores de Gloria, entre los que se encuentran Alexis Ohanian, cofundador de Reddit y fundador del fondo de inversión Seven Seven Six; Garry Tan, fundador y socio director de Initialized Capital; y Assia Grazioli, cofundadora de Muse Capital, transfieren su inversión a OneFootball.



Lucas von Cranach, fundador y director general de OneFootball: “Victoire ha hecho una increíble contribución al fútbol femenino, al tiempo que ha servido de inspiración a las aspirantes a empresarias de todo el mundo. Con su visión y experiencia, elevará la oferta de OneFootball del fútbol femenino a un nivel completamente nuevo, haciéndolo más accesible para una nueva generación de aficionados que quieren ver más igualdad y diversidad en los deportes femeninos y masculinos. Este es un momento realmente importante para nosotros: juntos podemos continuar con el impulso que la Eurocopa femenina desencadenó hace solo unos meses”.



Victoire Cogevina, fundadora de Gloria, dijo: “Las mujeres aficionadas al fútbol han sido durante mucho tiempo una comunidad dejada de lado, ya que la mayoría de los productos y servicios se han diseñado pensando únicamente en los hombres. Sin embargo, solo en Europa hay 144 millones de mujeres aficionadas al fútbol que no han sido atendidas, lo que supone una gran oportunidad comercial”



Alexis Ohanian, cofundador de Reddit y fundador del Fondo de inversión Seven Seven Six, dijo: “Como aficionado al fútbol, me sentí inmediatamente atraído por la pasión de Victoire por este deporte y su impulso para construir una comunidad de fútbol global e inclusiva en línea. Al unirse a OneFootball, tendrá aún más oportunidades de ampliar esa visión y llevar el deporte del fútbol a toda una nueva generación de aficionados”.

774 total views, 774 views today