Orecen los planes de Medicare para 2023

Aetna®, una compañía de CVS Health® (NYSE: CVS), anunció su oferta de Medicare para 2023, que incluye cobertura médica y de medicamentos con receta económicamente más accesible y mayores beneficios para la salud y el bienestar de los miembros que les permiten ahorrar dinero. Ofreceremos nuevas opciones de planes Medicare Advantage, como Planes de Necesidades Especiales en nuevos mercados, un nuevo Plan de Necesidades Especiales Institucional y planes ampliados de Aetna Medicare Eagle® diseñados pensando en los veteranos.

«Además de los problemas de salud que suelen aparecer con la vejez, reconocemos la fuerte presión financiera que sufren los adultos mayores y las personas con discapacidad, que a menudo viven con ingresos fijos», afirma Christopher Ciano, presidente de Aetna Medicare. «Para ayudar a reducir sus costos de cuidado de salud, ampliamos nuestra cartera de productos de Aetna Medicare Solutions para incluir una mejor cobertura de medicamentos con receta que les permitirá a los miembros ahorrar dinero, más beneficios esenciales que marcan una diferencia significativa en su vida y planes que se adaptan a sus necesidades y presupuesto únicos. Como parte de la familia de CVS Health, Aetna quiere que nuestros 10.6 millones de miembros de Medicare de todo el país se sientan protegidos y apoyados en cada momento de su salud».

Ampliación de los planes Medicare Advantage para satisfacer necesidades diversas

Más de 3.2 millones de beneficiarios de Medicare están inscritos actualmente en un plan Medicare Advantage (MA) de Aetna, que suele incluir beneficios valiosos, como cobertura de medicamentos con receta y cuidado dental, de la vista, de la audición y de bienestar físico. Para mantener los planes económicamente accesibles, Aetna continúa ofreciendo muchas opciones de planes con primas de $0. Aetna calcula que el 84 % de los beneficiarios que cumplen con los requisitos de Medicare en los Estados Unidos ahora tendrán acceso a un plan MA de Aetna con una prima mensual de $01.

Para 2023, Aetna ofrece planes de medicamentos con receta de Medicare Advantage (MAPD) en 46 estados más Washington, D. C. Aetna añadió 141 nuevos condados en todo el país, por lo que brinda acceso a un plan de Aetna a 1 millón más de beneficiarios de Medicare. En total, Aetna ofrecerá planes MAPD en 2,014 condados en 2023, a los que pueden obtener acceso 55 millones de beneficiarios de Medicare2.

Para aquellos que reúnen los requisitos para los beneficios de Medicare y Medicaid, Aetna amplió su oferta de Planes de Necesidades Especiales (D–SNP) en 30 estados, incluidos nuevos mercados en Carolina del Sur, Dakota del Sur y Utah, y nuevas opciones de planes PPO en Georgia y Dakota del Sur. Todos los planes ofrecen medicamentos con receta sin costos de desembolso y beneficios adicionales para los miembros que reúnen los requisitos para el Subsidio por Bajos Ingresos. La cobertura varía según el plan y puede incluir beneficios de alimentos saludables, servicios públicos, artículos sin receta, transporte adicional, acompañantes y prevención de caídas.

Como novedad para 2023, Aetna presentará el plan Aetna Medicare Longevity, un Plan de Necesidades Especiales institucional (I–SNP), en Pensilvania. Este plan está diseñado específicamente para las personas que viven en hogares de ancianos. Incluye la cobertura de medicamentos con receta y brinda mayor acceso a cuidados en el centro. Los miembros reciben beneficios adicionales adaptados para mejorar su calidad de vida, ya que se atienden sus necesidades médicas, sociales y emocionales particulares.

Aetna también expandió sus planes MA de Aetna Medicare Eagle a 42 estados y 1,383 condados, y están disponibles para más de 6.1 millones de veteranos mayores de 65 años. Estos planes están destinados a los veteranos3, para complementar la cobertura de cuidado de salud del Departamento de Asuntos de Veteranos y asegurarles el acceso a beneficios importantes. Todos los planes Aetna Medicare Eagle para 2023 tendrán una prima mensual del plan de $0; un copago de $0 por cuidado primario (incluidas las clínicas sin cita previa); un monto permitido para adquirir productos sin receta y servicios dentales, de la vista y de la audición; acceso al programa de bienestar físico SilverSneakers® y un copago de $0 para servicios de laboratorio.

Sólidos planes de medicamentos con receta independientes con copagos más bajos

Los planes de medicamentos con receta (PDP) independientes de Aetna cubren a 6.1 millones de miembros. En 2023, Aetna Medicare continuará ofreciendo los mismos tres planes individuales e independientes. SilverScript SmartRx (PDP) pasará a llamarse SilverScript SmartSaver (PDP) en 2023 y tendrá una prima mensual media de $5.92 y copagos de $10 para determinadas insulinas en farmacias preferidas. SilverScript Choice (PDP) estará disponible para los miembros del programa Extra Help total por una prima mensual del plan de $0 en los 50 estados y el Distrito de Columbia, mientras que SilverScript Plus (PDP) tendrá la cobertura de medicamentos con receta más sólida de nuestros PDP. Los tres planes están disponibles en los 50 estados y en el Distrito de Columbia y ofrecen una mayor cobertura en el Formulario a partir de 20224.

Grandes reducciones en los costos de los medicamentos con receta en toda la cartera de MAPD

Aetna realizó cambios importantes en nuestros formularios (listas de medicamentos) para 2023 a fin de eliminar muchos obstáculos de costo y acceso y ayudar a nuestros miembros a cumplir mejor con la toma de sus medicamentos. Los cambios en el beneficio de medicamentos con receta supondrán un ahorro de costos significativo para los miembros del plan MAPD individual en 2023. Entre los aspectos más destacados se incluyen los siguientes:

Deducibles de $0: El 100 % de los miembros de MAPD gozarán de un deducible de $0 en todos los medicamentos del nivel 1, y el 74 % de los planes ofrecen un deducible de $0 en todos los medicamentos de nivel (niveles 1 a 5).

El 100 % de los miembros de MAPD gozarán de un deducible de $0 en todos los medicamentos del nivel 1, y el 74 % de los planes ofrecen un deducible de $0 en todos los medicamentos de nivel (niveles 1 a 5). Copagos de $0 en las farmacias preferidas de la red: Más del 97 % de nuestros planes MAPD ofrecerán un copago de $0 en los medicamentos del nivel 1, y el 50 % de los planes MAPD ofrecerán un copago de $0 en los medicamentos de los niveles 1 y 2 para un suministro de 30, 60 o 100 días.

Más del 97 % de nuestros planes MAPD ofrecerán un copago de $0 en los medicamentos del nivel 1, y el 50 % de los planes MAPD ofrecerán un copago de $0 en los medicamentos de los niveles 1 y 2 para un suministro de 30, 60 o 100 días. Una cobertura de medicamentos sólida: Como novedad para 2023, nuestro formulario más utilizado trasladará casi 300 medicamentos de los niveles de medicamentos más costosos a los niveles más bajos. Esto significa un ahorro directo de costos compartidos para nuestros miembros, ya que se les dará acceso a muchos más medicamentos por un copago bajo o de $0. Los planes que utilizan nuestros otros formularios podrán contar con ahorros similares. Por ejemplo, un miembro con un medicamento (como Ezetimibe/genérico Zetia, utilizado para tratar el colesterol alto) rebajado del nivel 3 en 2022 al nivel 2 en 2023 en un plan con un copago de nivel 2 de $0 en 2023 y un copago de nivel 3 de $47 en 2022 ahorraría $564 el año próximo.

Como novedad para 2023, nuestro formulario más utilizado trasladará casi 300 medicamentos de los niveles de medicamentos más costosos a los niveles más bajos. Esto significa un ahorro directo de costos compartidos para nuestros miembros, ya que se les dará acceso a muchos más medicamentos por un copago bajo o de $0. Los planes que utilizan nuestros otros formularios podrán contar con ahorros similares. Por ejemplo, un miembro con un medicamento (como Ezetimibe/genérico Zetia, utilizado para tratar el colesterol alto) rebajado del nivel 3 en 2022 al nivel 2 en 2023 en un plan con un copago de nivel 2 de $0 en 2023 y un copago de nivel 3 de $47 en 2022 ahorraría $564 el año próximo. Red de farmacias: El 99.9 % de nuestros planes MAPD ofrecen cobertura de medicamentos con receta con acceso a casi 66,000 farmacias de la red y 24,000 opciones preferidas que ofrecen ahorros adicionales.

El 99.9 % de nuestros planes MAPD ofrecen cobertura de medicamentos con receta con acceso a casi 66,000 farmacias de la red y 24,000 opciones preferidas que ofrecen ahorros adicionales. Suministro de 100 días sin costo adicional: Todos los planes MAPD ofrecerán un suministro de 100 días 5 para los medicamentos de los niveles 1 a 4, tanto en las farmacias al por menor como en las de órdenes por correo, sin un aumento del copago ni del coseguro. Los miembros que decidan utilizar nuestra farmacia preferida de órdenes por correo para obtener sus recetas para 100 días cuentan con un práctico envío estándar sin costo. Los suministros de días extendidos permiten a los miembros ahorrar dinero y mantener su programa de tratamiento.

Todos los planes MAPD ofrecerán un suministro de 100 días para los medicamentos de los niveles 1 a 4, tanto en las farmacias al por menor como en las de órdenes por correo, sin un aumento del copago ni del coseguro. Los miembros que decidan utilizar nuestra farmacia preferida de órdenes por correo para obtener sus recetas para 100 días cuentan con un práctico envío estándar sin costo. Los suministros de días extendidos permiten a los miembros ahorrar dinero y mantener su programa de tratamiento. Interrupción de la cobertura de los niveles 1 y 2: El 99.3 % de nuestros planes MAPD ofrecen una sólida cobertura del nivel 1 y del nivel 2 con el mismo costo compartido que en la etapa de cobertura inicial, lo que permite que los copagos sean predecibles durante el período sin cobertura y reduce la posibilidad de que los miembros lleguen a la etapa de cobertura catastrófica.

El 99.3 % de nuestros planes MAPD ofrecen una sólida cobertura del nivel 1 y del nivel 2 con el mismo costo compartido que en la etapa de cobertura inicial, lo que permite que los copagos sean predecibles durante el período sin cobertura y reduce la posibilidad de que los miembros lleguen a la etapa de cobertura catastrófica. Copagos de $0 y deducibles de $0 en los Planes de Necesidades Especiales: Todos los Planes de Necesidades Especiales (D–SNP) compartirán características: una sólida cobertura de medicamentos, deducibles de $0 y copagos de $0 para los medicamentos con receta. Los miembros solo tienen que reunir los requisitos para inscribirse en el plan D–SNP y recibir este beneficio.

Todos los Planes de Necesidades Especiales (D–SNP) compartirán características: una sólida cobertura de medicamentos, deducibles de $0 y copagos de $0 para los medicamentos con receta. Los miembros solo tienen que reunir los requisitos para inscribirse en el plan D–SNP y recibir este beneficio. Insulina: Los miembros no pagarán más de $35 por un suministro de un mes de cada producto de insulina cubierto por el plan.

Los miembros no pagarán más de $35 por un suministro de un mes de cada producto de insulina cubierto por el plan. Vacunas: Muchas de las vacunas cubiertas por la Parte D estarán disponibles con un copago de $0 para los beneficiarios de Medicare.

Beneficios y adicionales de MA que permiten ahorrar dinero y marcan la diferencia

«Sabemos que nuestros miembros quieren sentirse seguros de que sus planes de Medicare les ofrecen la cobertura que necesitan, cuando y donde quieran, y a un precio que puedan pagar», afirma Ciano. «Por ese motivo, para 2023 ampliamos algunos beneficios populares y agregamos otros nuevos para que los miembros obtengan importantes cuidados preventivos, se mantengan sanos y sigan haciendo lo que más les gusta». Las características del plan MA individual que harán que el cuidado sea más económicamente accesible, conveniente y accesible en 2023 incluyen lo siguiente:

Tarjeta de beneficios adicionales de Aetna Medicare (nuevo): Algunos planes incluirán una nueva tarjeta de débito precargada con un monto permitido trimestral que puede utilizarse para la compra de artículos sin receta o una combinación de servicios de apoyo 6 , como alimentos saludables; servicios públicos (agua, electricidad, gas, teléfono y servicio de Internet) y transporte. La tarjeta puede pasarse en miles de tiendas al por menor para adquirir artículos sin receta y alimentos saludables.

Algunos planes incluirán una nueva tarjeta de débito precargada con un monto permitido trimestral que puede utilizarse para la compra de artículos sin receta o una combinación de servicios de apoyo , como alimentos saludables; servicios públicos (agua, electricidad, gas, teléfono y servicio de Internet) y transporte. La tarjeta puede pasarse en miles de tiendas al por menor para adquirir artículos sin receta y alimentos saludables. Tarjeta de pago de Aetna Medicare: Aetna está ampliando esta tarjeta de débito a más planes y estados y haciéndola más conveniente. Los miembros que reúnan los requisitos recibirán un monto permitido trimestral que podrán utilizar para pagar los gastos de desembolso del cuidado dentro de la red, de artículos de bienestar sin receta aprobados, o ambos. Los miembros cuyo beneficio incluye un monto permitido para artículos sin receta pueden comprar una amplia selección de artículos en cualquier tienda al por menor 7 de CVS Pharmacy® o hacer pedidos en línea a través de OTC Health Solutions, una compañía de CVS Health.

Aetna está ampliando esta tarjeta de débito a más planes y estados y haciéndola más conveniente. Los miembros que reúnan los requisitos recibirán un monto permitido trimestral que podrán utilizar para pagar los gastos de desembolso del cuidado dentro de la red, de artículos de bienestar sin receta aprobados, o ambos. Los miembros cuyo beneficio incluye un monto permitido para artículos sin receta pueden comprar una amplia selección de artículos en cualquier tienda al por menor de CVS Pharmacy® o hacer pedidos en línea a través de OTC Health Solutions, una compañía de CVS Health. Memory Fitness (nuevo): Algunos miembros del plan Aetna Medicare tendrán acceso a juegos de ingenio, ejercicios y una enorme biblioteca de información sobre actividades que promueven la salud del cerebro. Se puede obtener acceso a Memory Fitness a través de BrainHQ en computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas.

Algunos miembros del plan Aetna Medicare tendrán acceso a juegos de ingenio, ejercicios y una enorme biblioteca de información sobre actividades que promueven la salud del cerebro. Se puede obtener acceso a Memory Fitness a través de BrainHQ en computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas. Cajas de alimentos frescos (nuevo): Los miembros de determinados planes MA individuales de Aetna que reúnen los requisitos pueden recibir una caja con frutas y verduras frescas con entrega a domicilio de forma quincenal, mensual o trimestral.

Los miembros de determinados planes MA individuales de Aetna que reúnen los requisitos pueden recibir una caja con frutas y verduras frescas con entrega a domicilio de forma quincenal, mensual o trimestral. Beneficios dentales, de la vista y de la audición: Los beneficios tales como el cuidado dental, de la vista y de la audición son esenciales para Aetna y no simples adicionales. Aetna continuará ofreciendo acceso a la cobertura dental, de la vista y de la audición de rutina 8 a la mayoría de los miembros de planes MA. Beneficios dentales mejorados: En 2023, el 95 % de nuestros planes MA incluirán un beneficio dental integral. Aetna ampliará el beneficio dental Total Choice presentado en 2022 a otros planes MA HMO–POS y PPO individuales. Este beneficio brinda cobertura para servicios dentales integrales y preventivos, hasta un beneficio máximo, y les permite a los miembros elegir a cualquier dentista con licencia dentro o fuera de la red. Los miembros podrán ahorrar dinero cuando visiten a un dentista dentro de la red. Como una de las redes dentales de planes MA más grandes del país, Aetna sigue ampliando la red PPO de Aetna Dental® en todo el país para satisfacer la necesidad de nuestros miembros de encontrar un cuidado dental económico. También estamos mejorando la experiencia de los miembros al eliminar los deducibles dentales de otros planes de beneficios dentales. Vista: En 2023, el 96 % de nuestros planes MA incluirán un beneficio de accesorios para la vista integral. Audición: En 2023, el 93 % de nuestros planes MA incluirán un beneficio de audífonos integral.

Los beneficios tales como el cuidado dental, de la vista y de la audición son esenciales para Aetna y no simples adicionales. Aetna continuará ofreciendo acceso a la cobertura dental, de la vista y de la audición de rutina a la mayoría de los miembros de planes MA. Telesalud: Todos los planes MA de Aetna seguirán cubriendo consultas de telesalud para recibir cuidado primario, cuidado de urgencia y cuidado brindado por especialistas, como servicios de salud mental. En 2023, habrá más servicios de telesalud, como fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla, tratamientos por abuso de sustancias y por uso de opioides, educación sobre la enfermedad renal y servicios de capacitación para el autocontrol de la diabetes. Según la ubicación, los miembros podrán programar consultas de telesalud las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de MinuteClinic®, Teladoc® u otro proveedor de la red que ofrezca este servicio.

Todos los planes MA de Aetna seguirán cubriendo consultas de telesalud para recibir cuidado primario, cuidado de urgencia y cuidado brindado por especialistas, como servicios de salud mental. En 2023, habrá más servicios de telesalud, como fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla, tratamientos por abuso de sustancias y por uso de opioides, educación sobre la enfermedad renal y servicios de capacitación para el autocontrol de la diabetes. Según la ubicación, los miembros podrán programar consultas de telesalud las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de MinuteClinic®, Teladoc® u otro proveedor de la red que ofrezca este servicio. Comidas: En 2023, el 85 % de los planes MA incluirán comidas a domicilio tras una internación.

En 2023, el 85 % de los planes MA incluirán comidas a domicilio tras una internación. ARTÍCULOS SIN RECETA: Aetna está ofreciendo a un mayor número de miembros el beneficio de artículos sin receta a través de OTC Health Solutions, una compañía de CVS Health, y aumentando el monto permitido correspondiente en muchos planes MA. Con el beneficio de los artículos sin receta, los miembros pueden pedir ciertos productos de cuidado de salud por teléfono, en línea o del catálogo y recibirlos en su domicilio. Además podrán presentar su tarjeta de identificación para recibir artículos en 3,800 sucursales seleccionadas de CVS Pharmacy o Navarro Discount Pharmacy® en 39 estados. Algunos planes de Aetna ofrecerán un kit de artículos sin receta que se enviará directamente al domicilio del miembro. Estos kits contienen artículos sin receta seleccionados que ayudan a la salud de nuestros miembros.

Aetna está ofreciendo a un mayor número de miembros el beneficio de artículos sin receta a través de OTC Health Solutions, una compañía de CVS Health, y aumentando el monto permitido correspondiente en muchos planes MA. Con el beneficio de los artículos sin receta, los miembros pueden pedir ciertos productos de cuidado de salud por teléfono, en línea o del catálogo y recibirlos en su domicilio. Además podrán presentar su tarjeta de identificación para recibir artículos en 3,800 sucursales seleccionadas de CVS Pharmacy o Navarro Discount Pharmacy® en 39 estados. Algunos planes de Aetna ofrecerán un kit de artículos sin receta que se enviará directamente al domicilio del miembro. Estos kits contienen artículos sin receta seleccionados que ayudan a la salud de nuestros miembros. Costo compartido de $0 para determinados beneficios: Para garantizar que los servicios importantes sean económicamente accesibles, Aetna sigue ampliando los servicios disponibles sin costo adicional para el miembro. La mayoría de los planes MA tienen un copago de $0 para las visitas de cuidado primario, y muchos planes ofrecen análisis de laboratorio sin costo para el miembro.

Límites de costos de desembolso de los miembros estables o reducidos: Todos los planes MA de Aetna incluyen una protección del costo de desembolso para los servicios cubiertos por el plan. Aetna mantendrá los límites de los costos máximos de desembolso de los miembros dentro de la red o los reducirá en el 82 % de sus planes MA individuales para 2023.

Para garantizar que los servicios importantes sean económicamente accesibles, Aetna sigue ampliando los servicios disponibles sin costo adicional para el miembro. La mayoría de los planes MA tienen un copago de $0 para las visitas de cuidado primario, y muchos planes ofrecen análisis de laboratorio sin costo para el miembro. Todos los planes MA de Aetna incluyen una protección del costo de desembolso para los servicios cubiertos por el plan. Aetna mantendrá los límites de los costos máximos de desembolso de los miembros dentro de la red o los reducirá en el 82 % de sus planes MA individuales para 2023. Prevención de caídas: Aetna continúa expandiendo el beneficio de prevención de caídas a nuevos estados y planes mediante CVS Pharmacy. En ciertos planes MA, los miembros que cumplan con los requisitos recibirán un monto permitido anual para determinados artículos de seguridad clínicamente apropiados que reducen el riesgo de lesionarse por caídas en el hogar.

Aetna continúa expandiendo el beneficio de prevención de caídas a nuevos estados y planes mediante CVS Pharmacy. En ciertos planes MA, los miembros que cumplan con los requisitos recibirán un monto permitido anual para determinados artículos de seguridad clínicamente apropiados que reducen el riesgo de lesionarse por caídas en el hogar. Cuidado de hospicio: Aetna entiende que algunos miembros pueden necesitar apoyo adicional en momentos críticos de su vida. Por eso estamos ampliando la cantidad de planes que ofrecen el programa de transición Compassionate Care. En determinados planes MA en Ohio y Pensilvania, Aetna se hará cargo en su totalidad de la cobertura médica y los servicios de cuidado de hospicio de los miembros. Los miembros inscriptos en el programa tendrán acceso a beneficios complementarios para apoyarlos en la etapa final de la vida. Estos beneficios incluyen transporte y comidas adicionales, apoyo en el hogar y acceso a un sistema personal de respuesta ante emergencias9.

Además, Aetna seguirá brindando los siguientes beneficios suplementarios y programas como parte de sus planes MA:

Programa Healthy Rewards: El programa ayuda a los miembros a mejorar su salud y bienestar mediante actividades personalizadas con recompensas. Todos los miembros de planes MA individuales podrán ganar $150 o más al año, según el plan, para utilizarlos en una cantidad amplia de comercios, como las cadenas locales de tiendas de comestibles y restaurantes nacionales, si realizan determinadas actividades saludables.

El programa ayuda a los miembros a mejorar su salud y bienestar mediante actividades personalizadas con recompensas. Todos los miembros de planes MA individuales podrán ganar $150 o más al año, según el plan, para utilizarlos en una cantidad amplia de comercios, como las cadenas locales de tiendas de comestibles y restaurantes nacionales, si realizan determinadas actividades saludables. Las membrecías del programa de preparación física SilverSneakers® están disponibles para todos los miembros de los planes MA individuales de Aetna sin costo adicional 10 . A través de SilverSneakers, los miembros tienen acceso a más de 15,000 gimnasios. SilverSneakers FLEX ® también brinda a los miembros acceso a programas de ejercicio fuera de los gimnasios tradicionales, como en centros de recreación, centros comerciales y parques. Además, los miembros pueden conectarse con una red de apoyo y recursos virtuales a través de SilverSneakers LIVE™, SilverSneakers On-Demand™ y nuestra aplicación móvil, SilverSneakers GO™. Como novedad en 2023, los miembros pueden obtener acceso a clases de enriquecimiento mental y bienestar a través de GetSetUp.

están disponibles para todos los miembros de los planes MA individuales de Aetna sin costo adicional . A través de SilverSneakers, los miembros tienen acceso a más de 15,000 gimnasios. SilverSneakers FLEX también brinda a los miembros acceso a programas de ejercicio fuera de los gimnasios tradicionales, como en centros de recreación, centros comerciales y parques. Además, los miembros pueden conectarse con una red de apoyo y recursos virtuales a través de SilverSneakers LIVE™, SilverSneakers On-Demand™ y nuestra aplicación móvil, SilverSneakers GO™. Como novedad en 2023, los miembros pueden obtener acceso a clases de enriquecimiento mental y bienestar a través de GetSetUp. Todos los planes MA ofrecerán una visita de salud anual en el hogar sin costo adicional, que incluye una evaluación de riesgos de salud integral y un examen físico no invasivo desde la comodidad del hogar del miembro. El médico además evaluará el entorno del hogar para identificar necesidades de apoyo social y los riesgos que podrían dar lugar a la detección temprana de problemas de salud. El seguimiento con el médico del miembro puede dar pie a un tratamiento y a una mejor calidad de vida.

sin costo adicional, que incluye una evaluación de riesgos de salud integral y un examen físico no invasivo desde la comodidad del hogar del miembro. El médico además evaluará el entorno del hogar para identificar necesidades de apoyo social y los riesgos que podrían dar lugar a la detección temprana de problemas de salud. El seguimiento con el médico del miembro puede dar pie a un tratamiento y a una mejor calidad de vida. El programa Aetna Resources For Living® aborda la soledad y otras necesidades sociales conectando a los miembros con recursos importantes de la comunidad, como transporte, servicios de vivienda, programas de alimentación, apoyo para cuidadores y ayuda para pagar los servicios públicos, según las necesidades individuales de los miembros. El programa funciona como intervención temprana para muchos problemas que afectan la salud física y mental de nuestros miembros.

Opciones competitivas de planes suplementarios y auxiliares de Medicare

Para completar su cartera de productos, Aetna también ofrece planes de seguro suplementario de Medicare. Con más de 1.3 millones de miembros, nuestros planes individuales de seguro suplementario de Medicare tienen precios competitivos y un proceso de aseguramiento simplificado. También ofrecemos populares productos dentales, para la vista y para la audición en 37 estados. Nuestras opciones de planes auxiliares están disponibles en 45 estados y pueden brindar cobertura de seguro de vida, beneficios que se le pagan directamente a usted luego de recibir un diagnóstico de cáncer, o por internaciones, y cuidado de recuperación en el hogar o en un centro de enfermería especializada.

Visite AetnaMedicare.com para obtener más información sobre los planes Aetna Medicare para 2023. O bien, llame al 1–844–588–0041 (TTY: 711), los 7 días de la semana, de 8 a. m. a 8 p. m. El período de inscripción anual de Medicare se extiende desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre de 2022. Un agente autorizado responderá su llamada.

1 Datos de inscripciones de CMS, agosto de 2022.

2 Este número incluye la empresa conjunta de Aetna en Minnesota (asociación con Allina Health).

3 Estos planes no incluyen la cobertura de los medicamentos con receta. Están disponibles para todas las personas que reúnen los requisitos de Medicare y podrían ser una buena opción para los beneficiarios que ya tienen una cobertura de medicamentos con receta al menos tan buena como la de Medicare Parte D.

4 Fuente: Documentos de referencia del panorama de PDP para 2023 de los CMS en https://www.cms.gov/Medicare/ Prescription-Drug-Coverage/ PrescriptionDrugCovGenIn .

5 No todos los medicamentos pueden obtenerse para un suministro de 100 días debido al tamaño de paquetes irrompibles (como inhaladores) o porque se trata de sustancias controladas.

6 Algunos servicios pueden estar limitados a las personas que reúnen determinadas condiciones.

7 No incluye a CVS Pharmacy en tiendas de Target.

8 El nivel y el tipo de cobertura varían según el plan.

9 Consulte la Evidencia de cobertura para obtener más información.

10 Excepción: SilverSneakers no está disponible con el plan Aetna Medicare Longevity (I–SNP).

