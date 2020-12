Paty Navidad suma 5 mil personas bloqueadas por ataques y advierte que va por más

Por: Agencias

Paty Navidad no deja de generar polémica y ahora la actriz y cantante ha asegurado que de seguir recibiendo ataques de parte de los llamados ‘haters’ desde sus redes sociales incrementará el número de cuentas que mantiene bloqueadas en Twitter, las cuales suman ya 5 mil.

Así lo dio a conocer este viernes la actriz de 47 años mediante un mensaje de Twitter en donde presumió que próximamente alcanzaría la cifra de 5 mil cuentas bloqueadas en esta red social, y advirtió que no le cuesta nada incrementar la cifra de seguir recibiendo ataques a su cuenta personal.

“Voy por 5000 bloqueados… me faltan como 500, para el 12 de diciembre lograré llegar, no me cuesta ningún trabajo bloquear a personas, bots, troles, o simplemente a los que no saben expresar pensamientos, sentimientos y opiniones de respeto a la diversidad de os demás”, escribió la actriz y cantante.

Paty Navidad se vio implicada desde hace semanas en polémicas discusiones en redes sociales debido a ciertas declaraciones que le generaron las burlas y desaprobación de ciertos internautas; muchos de los mensajes también fueron considerados por ella como ataques de odio de personas que no pueden aceptar que otras personas piensen distinto a ellas, de acuerdo con lo que alguna vez declaró a la prensa. A partir de entonces se ha dedicado a bloquear a aquellos usuarios que la increpan en sus redes.