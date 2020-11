Piden cancelar “Animales Fantásticos 3” tras la salida de Johnny Depp

Warner Bros anunció a través de Entertainment Weekly que Mads Mikkelsen, protagonista en la serie Hannibal, será quien reemplazará a Johnny Depp en “Animales Fantásticos 3”.

Recordemos que el cambio se da a raíz de que la productora pidiera la renuncia de Depp, noticia dada el pasado 6 de noviembre por el propio Johnny a través de su cuenta Instagram, debido a su disputa legal por difamación y las supuestas acusaciones de su ex mujer, Amber Heard.

“Deseo hacerles saber que Warner Bros. Me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales Fantásticos y he respetado y aceptado esa solicitud”, se lee en el comunicado posteado por Johnny Depp.

Esta noticia ha generado descontento en los fanáticos de la saga de “Animales Fantásticos”, quienes se manifestaron en contra de la salida de Depp y alegaron que deben cancelar la película porque no asistirán a verla, y aseguran que el rechazo no se debe por la llegada del nuevo actor si no por la falta de razones de Warner Bros.

La nueva película de la trilogía de Animales Fantásticos está prevista a estrenarse en julio de 2022.

Con información de MUI.