Presidente de México revela que su hijo de 14 años tuvo COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este día que su hijo de 14 años, Jesús Ernesto padeció recientemente de coronavirus, debido a que no convivió con el y no posee la vacuna.

“Voy a dar un dato, se contagio Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco, y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte , y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca”

dijo AMLO.