Real Madrid y Barça con triunfos fuera de casa en la segunda jornada de La Liga

Día a Día News

España–El Real Madrid y el FC Barcelona iniciaron la segunda jornada de LaLiga EA Sports con victorias visitantes que consolidan sus arranques de temporada. Los merengues se impusieron al Real Oviedo por 0-3 en el Estadio Carlos Tartiere, mientras que los culés vencieron al Levante UD por 2-3 en el Ciutat de València.

En Oviedo, el Real Madrid tomó ventaja con un gol de Kylian Mbappé al minuto 32, tras una recuperación de Aurélien Tchouaméni y un pase filtrado de Arda Güler que dejó al francés en posición para rematar raso y cruzado. Antes del descanso, los locales tuvieron algunas llegadas que fueron contenidas por Thibaut Courtois, mientras que los visitantes mantuvieron la posesión y control del partido.

En la segunda mitad, Mbappé volvió a marcar en el minuto 82 tras aprovechar un contragolpe iniciado por Vinícius Jr. y, en tiempo añadido, el propio Vinícius cerró la cuenta con un tercer gol. Con este resultado, el Real Madrid suma seis puntos, al igual que Villarreal y Barça, mientras que el Oviedo permanece sin puntuar y en zona de descenso.

Por su parte, el FC Barcelona se recuperó de un inicio adverso ante el Levante. Los locales se adelantaron con goles de Iván Romero (15′) y José Luis Morales (45’+2, de penalti), pero los visitantes dieron vuelta al marcador en la segunda mitad. Pedri González marcó de media distancia tras un saque de esquina en el 49′, Ferran Torres empató en el 52′ con un remate tras jugada ensayada, y un autogol de Unai Elgezabal en tiempo de descuento sentenció el 2-3 final.

Con estas victorias, Barcelona y Real Madrid refuerzan sus aspiraciones en el inicio de LaLiga, mientras que Levante y Oviedo deberán buscar sus primeros puntos en la competición.

