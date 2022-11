Ricardo Montaner anuncia «Ya Te Echo De Menos» TourRicardo Montaner anuncia

Escucha este artículo Escucha este artículo

Loud And Live, la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios basada en el Sur de la Florida, anunció hoy que el cantautor venezolano Ricardo Montaner comenzará su nueva gira Ya Te Echo de Menos a partir del viernes, 31 de marzo del próximo año en Miami, Florida. La gira lo llevará a visitar catorce ciudades a través de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico durante varios meses.

Los conciertos se presentarán en Miami, Orlando, Tampa, Washington DC, New York, Boston, Toronto, Chicago, Dallas, Houston, Salt Lake City, Los Angeles, Seattle y Puerto Rico. Boletos estarán en preventa el jueves, 10 de noviembre desde las 10 AM (hora local) y a partir del 11 de noviembre a las 10 AM (hora local) estará a la venta al público en general por medio de www.ricardomontaner.com.

Ricardo Montaner es uno de los cantautores más reconocidos en todo el mundo de habla hispana. Los premios y reconocimientos son imparables en su carrera, y hoy, Montaner posee entre cientos de premios, decenas de discos Multiplatino, Platino y de Oro, por sus cuantiosas ventas de millones de álbumes; también Gaviota de Oro y Gaviota de Plata del Festival de Viña del Mar en Chile, así como la Antorcha de Plata, la Antorcha de Oro y la Gaviota. En noviembre de 2016, recibió durante una ceremonia en Las Vegas, un Latin GRAMMY® a la Excelencia. En noviembre de 2021, ganó un Latin GRAMMY como Mejor Canción Tropical del Año. En enero de 2022, Montaner recibió otra nominación al Premio «Lo Nuestro» por esta canción, junto a otras tres nominaciones, incluyendo Artista del Año.

En mayo de este año, lanzó su más reciente producción discográfica, Tango, la que llama «el álbum más sentido de mi carrera» y por la cual está nominado a un Latin Grammy®. 9 de noviembre, Disney Plus comenzará a transmitir la nueva serie Los Montaner, y el 10 de noviembre será el lanzamiento de su nuevo sencillo Te echo de menos.

Fechas, Ciudades y Venues de «Ya Te Echo De Menos» Tour

FECHA CIUDAD EVENTO Viernes, Marzo 31, 2023 miami Estadio FTX Sabado, Abril 1, 2023 orlando Teatro Walt Disney Domingo, Abril 2, 2023 tampa Centro de eventos Hard Rock Viernes, Abril 14, 2023 Washington DC Salón de la Constitución DAR Sabado, Abril 15, 2023 Nueva York Salón de la música de la ciudad de radio Miércoles, Abril 19, 2023 Bostón Teatro Wang Viernes, Abril 21, 2023 toronto Salón Meridiano Jueves, Abril 27, 2023 chicago Teatro Rosemont Sabado, Abril 29, 2023 Dallas Teatro Texas Trust CU Domingo, Abril 30, 2023 houston Centro financiero inteligente Jueves, Mayo 4, 2023 Salt Lake City Teatro Eccles Sabado, Mayo 6, 2023 Los Angeles teatro microsoft Domingo, Mayo 7, 2023 Seattle Teatro WaMu Sabado, Septiembre 30, 2023 Puerto Rico El Coliseo

76 total views, 76 views today