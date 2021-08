Rosa Chávez y Darlyn Mesa recibirán un segundo citatorio tras no presentarse a la mesa legislativa que investiga la entrega de sobresueldos

La Comisión Especial que investiga los sobresueldos de los gobiernos anteriores, acordó hoy emitir un segundo citatorio para el exministro de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez y la extitular de Educación, Darlyn Meza, debido a que no se presentaron este viernes a la mesa legislativa.

De acuerdo al Órgano Legislativo, Darlyn Meza no se excusó de no asistir a la convocatoria por encontrarse fuera del país; mientras que Rosa Chávez, no envió justificación por su ausencia.

“Esta comisión goza de todas las facultades establecidas en el Código Procesal Penal y en la Constitución de la República. Además, el Reglamento Interior de esta Asamblea nos habilita para poder interrogar a ambos exfuncionarios”, dijo el presidente de la mesa, Jorge Castro.

Por lo que, se solicitará de manera oficial un informe del movimiento migratorio de la exministra “para corroborar si ya había salido del país cuando se giró el citatorio y, en el caso de Rosa Chávez, constatar que él esté en el territorio nacional”, explica la Asamblea en una nota.

