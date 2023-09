Salud registra de 30 a 40 casos de covid-19 por semana 

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Ministro de Salud, Francisco Alabí informó en una entrevista que el Ministerio de Salud (MINSAL) ha detectado de 30 a 40 casos semanales de covid-19.

Alabí, explicó que los contagios identificados por la cartera de Salud son inferiores a los primeros años de pandemia, los cuales aseguró reflejan una disminución de un 95 % con respecto al año pasado.

“A manera que tenemos un incremento de enfermedades respiratorias, vamos a tener un incremento en la cantidad de casos que pueden observarse de todos los virus, incluyendo el covid-19. Estamos identificando 30, 40 casos por semana, (confirmados) con prueba PCR”, afirmó Alabí.

Alabi sostuvo que la cantidad de casos de covid-19 que está apareciendo en estos días es considerablemente inferior a lo que se vio en los primeros años de la pandemia.

No obstante, aclaró que la detección de contagios “depende del uso de pruebas PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa) y señaló que “ahora la población ya no está con el pendiente de querer realizarse una prueba de covid-19”.

Después de las vacaciones de agosto, las atenciones médicas del sector salud público y privado registraron un incremento de pacientes con gripes y covid-19.

Además, el titular de Salud, mencionó que no descarta que la nueva variante de covid-19, Eris ya esté circulando en El Salvador, no obstante aseveró que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó no alarmarse por las nuevas variantes del virus debido a que a pesar de ser más transmisibles, son menos agresivas.

