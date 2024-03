Se apuntan victorias

La academia Agabeisi mantuvo el invicto, mientras el Colegio Dominico-Santa Ana y Soyapango sumaron victorias en los encuentros de la tercera fecha del campeonato nacional Infantil AA, para jugadores de 11 y 12 años; torneo organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol (Fedebeis), con el respaldo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Las ardillas de Agabeisi (La Libertad) se impusieron 12 carreras por 7 en casa de Zacamil; el Colegio Dominico/ Santa Ana derrotó 20 por 4 a Bengoa y Soyapango se alzó 7-0 ante Meanguera del Golfo.

Con los resultados, Agabeisi pasó a comandar en solitario la cima de la tabla con récord de 3-0. Le siguen muy de cerca Zacamil y el Colegio Dominico con 2-1, a un juego de la punta. Meanguera del Golfo y Soyapango presentan foja de 1-2, a dos juego del primer lugar; mientras Bengoa están en la parte de abajo de standing con 0-3.

En el Complejo Bengoa, el equipo del Colegio Dominico/ Santa Ana anotó 20 carreras para llevarse el triunfo ante los locales que solo pudieron pisar el plato en cuatro ocasiones. Byron Campos fue el lanzador ganador, mientras Marco Villacorta se llevó la derrota.

Por los ganadores destacó la actuación del lanzador abridor Campos que enfrentó a 10 bateadores en dos entradas, concediendo dos hit y una carrera, sin regalar boletos y con tres ponches en su trabajo. Santiago Olmedo y el propio Campos remolcaron par de anotaciones cada uno.

“Fue un buen juego, pese a que Bengoa no le fue tan bien como a nosotros se dieron íntegros en el terreno. Me sentí muy bien el home a la hora de batear y logré una buena línea por lo más lejos del jardín izquierdo para traer carrera”, comentó el receptor de Santa Ana, Ricardo Castillo.

En el MIni Estadio Zacamil en Mejicanos, la novena de Agabeisi (La Libertad) desplegó una ofensiva de una docena de imparables para derrotar a los dueños de casa 12 por 7. José Cuevas fue el lanzador ganador, mientras Edgar Monasterios cargó con el revés.

Los más destacados al bate fueron Santiago Acosta (3-3, 2 dobles y un triple) y Alejandro Hernández (2-2, doble y triple) por Agabeisi. Diego Reyes ligó de 3-2 por Zacamil.

Finalmente, en el diamante Jorge Elías Bahía de la Ciudadela Don Bosco, el equipo de Soyapango se impuso 7 carreras por 0 a Meanguera del Golfo.El inicialista Alexander Sánchez fue el más destacado del encuentro al batear de 5-2, con doble y triple, cinco carreras anotadas, cuatro impulsadas, tres boletos recibidos y par de bases estafadas.

La cuarta fecha del campeonato Infantil AA se disputará el sábado 30 de marzo con los duelos entre Soyapango vs Agabeisi; Bengoa vs Meanguera y Colegio Dominico/ Santa Ana vs Zacamil.

Line Score

Sábado 23 de marzo de 2024

Complejo Bengoa

Equipo C H E Bengoa 20 4 4 C.Dominico/ Santa Ana 4 4 4

Pitcher ganador: Bayron Campos

Pitcher perdedor: Marco Villacorta

Complejo Estadio Jorge Elías Bahaia

Equipo C H E Meanguera 0 – – Soyapango 7 – –

Pitcher ganador: –

Pitcher perdedor: –

Mini Estadio Zacamil

Equipo C H E Agabeisi 12 12 3 Zacamil 7 4 2

Pitcher ganador: José Cuevas

Pitcher perdedor: Edgar Monasterios

Resultados

FECHA RESULTADOS Sábado 9/3/24 Bengoa 1-16 Agabeisi Sábado 9/3/24 Soyapango 14-16 Meanguera Miércoles 13/3/24 Zacamil 15-8 C. Dominico/ Santa Ana Sábado 16/3/24 Soyapango 5-15 Dominico/ Santa Ana Sábado 16/3/24 Agabeisi 18-3 Meanguera Sábado 16/3/24 Zacamil 20-3 Bengoa Sábado 23/3/24 Agabeisi 12-7 Zacamil (*) Sábado 23/3/24 Meanguera 0-7 Soyapango (*) Sábado 23/3/24 Bengoa 4-20 Dominico/ Santa Ana

(*) Finalizaron por decisiones arbitrales, técnicas o de regla

EQUIPO JUEGOS GANADOS PERDIDOS DIFERENCIA Agabeisi 3 3 0 – Zacamil 3 2 1 1.0 Santa Ana 3 2 1 1.0 Meanguera 3 1 2 2.0 Soyapango 3 1 2 2.0 Bengoa 3 0 3 3.0

Fotografía : Carlos Hernández

