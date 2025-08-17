Ser para liberarte

Por Ismael Cala
Vivimos tan atrapados en el hacer, el lograr y el aparentar que olvidamos el arte más importante de todos: el de ser.
Nos definimos por títulos, cargos, logros, roles y posesiones. Desde pequeños aprendemos a responder con orgullo a la pregunta “¿qué haces?” o “¿a qué te dedicas?”. Pero rara vez reflexionamos sobre una pregunta más esencial: “¿Quién eres, realmente?”
Esa pregunta incomoda. Nos obliga a detenernos. A quitarnos capas de máscaras, expectativas ajenas y narrativas aprendidas. Nos invita a un ejercicio de honestidad brutal, pero también profundamente liberador.
Y es que realizarnos no significa convertirnos en alguien más exitoso o más productivo. Significa recordar lo que somos en esencia: seres completos, suficientes, dignos de amor y de verdad. No por lo que hacemos, sino por el simple hecho de existir.
Pero para llegar allí, necesitamos hacer algo que va contra la corriente frenética de nuestro tiempo: silenciarnos y escucharnos.
En mis años de práctica personal y acompañando a miles de personas en sus propios procesos de transformación, he visto una y otra vez lo mismo: el ruido externo nos mantiene alejados de nuestro verdadero ser. Pero cuando aprendemos a observarnos sin filtros ocurre algo mágico: nos reencontramos con nosotros mismos.
No se trata de renunciar a nuestras metas o aspiraciones. Al contrario. Se trata de alinearlas con nuestra verdad más profunda. Cuando hacemos este trabajo, nuestras decisiones ya no surgen del miedo, la escasez o la validación externa, sino de un propósito genuino.
Y allí es donde ocurre la verdadera libertad. Porque ya no estamos esclavos de expectativas ajenas ni de logros vacíos. Descubrimos que podemos amar sin condiciones, crear con autenticidad y vivir con un sentido renovado.
Claro que no es un camino fácil. Implica desaprender, soltar y —quizás lo más desafiante— perdonarnos por todo el tiempo que vivimos dormidos, lejos de nuestra esencia. Pero el viaje vale cada paso.
Hoy te invito a hacer una pausa. A respirar profundo. A preguntarte con sinceridad: ¿qué partes de mí he dejado en silencio? ¿Qué quiero volver a ser?
Porque más allá de todo lo que hacemos y logramos, somos seres destinados a florecer en autenticidad.
Que nunca olvidemos que el regalo más grande que podemos darle al mundo no es lo que tenemos ni lo que logramos, sino quiénes somos, cuando somos verdaderamente nosotros.