Si su Información Privada se vio comprometida, usted puede tener derecho a los beneficios de un Acuerdo de Conciliación

Se ha llegado a un Acuerdo de Conciliación por $45 millones en dos demandas colectivas contra MGM Resorts International («Demandado») derivadas de dos Incidentes de Datos, uno que ocurrió en julio de 2019, y un segundo que ocurrió en septiembre de 2023 o alrededor de esas fechas (en conjunto, los «Incidentes de Datos»). En los Incidentes de Datos, se accedió a cantidades variables de Información Privada de clientes y huéspedes del Demandado. La Información Privada incluía nombres, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, fechas de nacimiento y, para un número menor de personas, números de licencia de conducir, números de pasaporte, números de la Seguridad Social y números de identificación militar.

¿Quiénes están incluidos? El Grupo de Demandantes incluye a todas las personas en los Estados Unidos cuya Información Privada se vio comprometida como resultado de los Incidentes de Datos y a quienes el Demandado envió una notificación de los Incidentes de Datos.

¿Qué establece el Acuerdo de Conciliación?

Pago en efectivo por pérdidas documentadas: Puede presentar un Formulario de Reclamación con documentación de apoyo de que gastó dinero o incurrió en pérdidas relacionadas con el Incidente de Datos por hasta $15,000.

Pago en efectivo por niveles: Ciertos Miembros del Grupo de Demandantes también son elegibles para recibir un pago fijo en efectivo, sin proporcionar documentación de apoyo, dependiendo de la información personal que pueda haber sido expuesta en los Incidentes de Datos. Se establecieron tres niveles: (1) Los pagos del Nivel 1 se estiman en $75; (2) los pagos del Nivel 2 se estiman en $50; y (3) los pagos del Nivel 3 se estiman en $20. Todos los pagos pueden ajustarse al alza o a la baja en función de la cantidad de Reclamaciones Válidas presentadas. Visite el sitio web para obtener información sobre los 3 diferentes Pagos en efectivo por niveles.

Monitoreo de cuentas financieras: Además de los Pagos en efectivo, puede elegir un año de Monitoreo de cuentas financieras.

Todos los Miembros del Grupo de Demandantes son elegibles para presentar una Reclamación de Monitoreo de cuentas financieras y un Pago en efectivo por pérdidas documentadas, pero no todos los Miembros del Grupo de Demandantes son elegibles para presentar una Reclamación de Pago en efectivo por niveles.

Debe enviar su Formulario de Reclamación en línea o por correo postal con matasellos de antes del 3 de junio de 2025.

Otras opciones. Si no desea estar sujeto al Acuerdo de Conciliación, debe excluirse antes del 19 de mayo de 2025. Si no se excluye, renunciará al derecho a demandar y eximirá al Demandado y a las Partes Eximidas de las reclamaciones legales planteadas en las demandas. Si no se excluye, puede objetar el Acuerdo de Conciliación antes del 19 de mayo de 2025. El Aviso Detallado en el Sitio Web del Acuerdo de Conciliación contiene instrucciones sobre cómo excluirse u objetar. Si no hace nada, no obtendrá Beneficios para los Miembros del Grupo de Demandantes y estará sujeto al Acuerdo de Conciliación, a cualquier sentencia y a cualquier orden. El Tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Definitiva el 18 de junio de 2025 para considerar si aprueba el Acuerdo de Conciliación, las Indemnizaciones por Servicios solicitadas, los honorarios de los abogados de hasta el 30 % del Fondo del Acuerdo de Conciliación de $45 millones, los costos y cualquier objeción. Usted o su propio abogado pueden asistir y solicitar comparecer en la audiencia, pero no están obligados a hacerlo.

