Sindicatos de Salud exigen a diputados de la Asamblea Legislativa la aprobación del presupuesto 2021

El Sindicato General de Empleados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SIGESAL) y otras gremiales de salud solicitan a los diputados que aprueben el presupuesto 2021, así lo manifestaron este jueves 17 de diciembre, frente a la Asamblea Legislativa.

“En este momento felicitamos a todo el gremio salud que ha hecho hasta lo imposible por atender a la población, aun cayendo a nuestros compañeros, es bien difícil ver caer a un compañero, a un enfermero a un medico y a cualquiera de la población, en nuestras manos ha estado la población no crean que para la clase trabajadora es fácil esto” expresó el Secretario de Seguridad de SIGESAL, Gilberto Quintanilla.

Así mismo hacen un llamado a la unidad y trabajo en conjunto para sacar un pueblo adelante, “unidos este país va ser diferente, no puede ser que no salgamos adelante y el presupuesto que en este momento se esta tratando de aprobar es un presupuesto mínimo, no llena todas las condiciones necesarias y nosotros estamos conscientes que hemos hecho lo mejor y por eso lo exigimos” manifestó un integrante de la gremial de salud.

“Considerando todas las peticiones de los trabajadores y trabajadoras de salud que hemos estado en primera línea de esta pandemia al igual que la policía, militares héroes de esta nación quedo en evidencia, enfermeros, médicos, paramédicos, compañeros de farmacia, lavandería, todos hemos jugado un papel muy importante en esta pandemia, todo es parte de las peticiones del presupuesto”, también agregó una integrante de las gremiales de salud.

Redacción y fotografía por Fredy Ortiz.