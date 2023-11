Solo un 38% de salvadoreños realizará compras en “viernes negro” según Defensoría del Consumidor 

Escucha este artículo Escucha este artículo

La Defensoría del Consumidor presentó este los resultados de una amplia encuesta nacional para identificar las preferencias y hábitos de consumo de los salvadoreños durante la temporada comercial del «viernes negro».

La encuesta, que ha sido realizada entre el 3 y el 17 de noviembre del año en curso, con una muestra de 2,380 personas consumidoras mayores de 15 años, revela que, 8 de cada 10 salvadoreños (82 %) sabe de qué se trata el comercio de «viernes negro»; y solo, 3 de cada 10 (38 %) planean realizar compras durante esta temporada.

Entre los motivos económicos para no realizar compras en “viernes negro”, uno de cada cuatro (26 %) salvadoreños prefiere ahorrar que gastar, mientras que el 21 % expresó que no tiene dinero. Por motivos personales, el 25 % advierte mucha aglomeración, y 25 % que las ofertas no son llamativas.

Con opciones de respuesta múltiple se preguntó a los salvadoreños ¿qué artículos adquirirá en viernes negro?

El 50 % respondió que tecnología y electrónica; el 49% ropa; el 46% calzado; 32 % accesorios personales; cosméticos 30 %; perfumería 27 %; un 25 % eletrodomésticos; y 23 % muebles, entre otros.

55 % de los encuestados dijo que realizará compras presenciales en el establecimiento, mientras que el 29 % combinará sus opciones entre visitar el establecimiento y comprar en línea; y, el 11 % comprará en comercio electrónico, en contraste con el 18 % que manifestó en 2022 que haría compras en línea.

Las compras presenciales se concentran principalmente en centros comerciales con el 79 %, mientras que el 30 % en almacenes por departamentos.

El e rango de gastos de los consumidores oscilará entre $50 y $100 (32 %); entre $100 y $150 (32 %); más de $ 250 (20 %); y menos de $ 50 (13 %). Casi 3 de cada 4 salvadoreños (74 %) hará sus compras en efectivo; el 34 % con tarjetas de crédito; y, el 28 % con tarjetas de débito.

Casi 7 de cada 10 (69 %) encuestados respondió que sus fuentes de financiamiento provienen de su salario; el 30 % de sus ahorros; el 14 % de tarjetas de crédito; 14 % dinero de sus padres; y, un 14 % de remesas.

Compartir esta nota