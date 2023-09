Somos el pulso del día

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por Víctor Corcoba

(Coexistimos en el esplendoroso linaje, porque florecemos con el verso

existencial, lo que nos nace y nos renace cada aurora. Lo sublime de esta

mística vocación es que cualquiera se enternece y eterniza con la práctica

del apego, para la edificación de un auténtico bienestar, donde rige la

verdad como infusión y la bondad en la fusión).

I.- LA GLORIA DE DIOS NOS RESPLANDECE

El día que Dios nos injerta a diario,

es tan original como el aire ingerido,

muy distinto de los unos a los otros;

pero jamás distante, siempre cercano,

refleja la esencia misma del Creador.

Todo se pliega a su aliento creativo,

y nada se resiste a lo que nos asiste.

Por compasión y pasión libertadora,

versa el halo en torno al ser humano,

un ser viviente por el espíritu divino.

Formamos parte de su perenne luz,

la belleza suprema de la existencia;

una acción que propaga entusiasmo,

para reconstruir los vínculos rotos,

y reencontrar la correcta identidad.

.II.- NOS RELUMBRA EL INTERIOR HUMANITARIO

Me gusta la estela cuando destella,

me atrae el campo cuando ensaliva,

me cautiva querer cuando se quiere,

me seduce la voz cuando acaricia,

que las caricias son pausas etéreas.

Vuelva a nosotros el dulce radiar,

irradie una ilusión sobre la muerte,

encienda una fuerza extraordinaria,

para atender al diseño inmaculado,

y desatender las miserias terrenales.

No hemos venido para apagarnos,

sino para clarificar los equívocos,

para despuntar y poder despertar,

como el clarear del claro génesis,

al latir melódico de los esfuerzos.

III.- LA VIDA ES SIEMPRE UN BIEN

Mi fortaleza está en la cruz viva,

que me vive y que me acompaña,

ante las paradojas de aquí abajo.

La fe ha de brindar una respuesta,

fundamento para vivir sin miedo.

Esta certeza protectora me calma,

me recupera de toda perversidad,

recobrando los aires de la virtud,

que no ahoga, ni acosa; nos llena

de paz y nos nutre de esperanza.

Soplo que nos dirige a descubrir,

con mayor irradiación el germen,

de la inmortalidad que nos mora,

mar adentro y que se manifiesta,

en el oleaje del amor que emerge.

