¡Sorteo LOTRA 392 Dedicado a Scouts de El Salvador!

En Lotería, nos complace compartir los emocionantes resultados del Sorteo dedicado a los Scouts de El Salvador, una organización que, a lo largo de las décadas, ha sido un referente en la promoción de valores como la solidaridad, el liderazgo y el trabajo en equipo entre niños y jóvenes de nuestro país.

Durante las actividades previas al sorteo, contamos con la participación especial de Walter Cerón, director nacional de Scouts de El Salvador, quien destacó el invaluable trabajo de la organización en beneficio de la juventud salvadoreña. Asimismo, nuestro presidente, Javier Milián, hizo entrega de un cuadro conmemorativo, como símbolo del sorteo dedicado, que estuvo en circulación durante toda la semana.

A continuación, compartimos los números ganadores de los tres grandes premios:

Primer Premio: $175,000 – Billete N.o 12544 Vendido

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.o 16132 Vendido

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.o 19947 No Vendido

Recuerda que puedes sintonizarnos todos los miércoles a partir de las 12:30 m.d. a través de nuestras plataformas digitales: Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web. Además, a partir de las 2:00 p.m., podrás escuchar el sorteo en vivo en Radio El Salvador desde las 2:00 p.m. y un resumen de nuestro Miércoles de Alegría en C10 a partir de las 5:30 p.m.

