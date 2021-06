Tanya Charry se casará con el productor Sebastián Jiménez

La periodista investigativa de “El Gordo y La Flaca”, de Univisión, Tanya Charry se casará con el reconocido productor de televisión y cine y ganador de un Emmy, Sebastián Jiménez luego de que al año de celebrar un año de novios.

Tanya y Sebastián se conocieron hace ya dos años, luego de que Sebastián le hubiese escrito un mensaje privado en Instagram diciéndole que quería conocerla. Él había quedado viudo en 2018, de su entonces esposa y de esa unión quedó Zoe, su hija de 10 años, mientras que Charry estaba soltera, luego de haber terminado una larga relación.

“La verdad es que Sebastián una vez me escribió por Instagram, pero yo pensaba que era un seguidor, como varios que me escriben, y en medio de mi trabajo trato de responderle a todos. Sin embargo, a veces no alcanzo a contestar todos los mensajes. Una tarde cualquiera Armando, el esposo de la cantante mexicana Gloria Trevi, me llama y me dice que tiene un amigo que presentarme y ese era Sebastián”, comentó Tanya.