Teletón 2024 vuelve este 18 y 19 de octubre bajo el lema “Depende de Vos” 

Gracias al apoyo de diferentes patrocinadores como Bancoagrícola, Indufoam, Ria Money Transfer, Yogurt Yes y Siman, Teletón 2024 vuelve este 18 y 19 de octubre bajo el slogan: «Depende de Vos», una campaña que busca motivar a todos los salvadoreños a involucrarse activamente en la rehabilitación de miles de personas que necesitan terapias gratuitas.

Este año, el evento se celebrará en el Centro de Rehabilitación Merliot, y será transmitido en vivo por Canal 2, Canal 4, Canal 6, TCS Ahora, Canal 8 Ágape, Canal 12, TUTV11 y ONTV, además de todas las estaciones de radio de ASDER.

La transmisión de Teletón tendrá una duración de 20 horas, comenzando el viernes 18 de octubre a las 9:00 p.m. y continuando hasta la 1:00 a.m. del sábado. El evento reanudará su transmisión el sábado 19 desde las 8:00 a.m. finalizando a las 12:00 a.m. del domingo.

Dirigiendo este emotivo evento estarán nuestros anclas de Teletón: Luciana Sandoval, Henry Urbina, Federico Zeledón, Daysi Navarro, Dani Brancamonte, Larissa Granielo y La Georgina, quienes inspirarán a toda la nación a sumarse a Teletón.

La campaña «Depende de Vos» tiene como objetivo recaudar $1,153,467 + $1, fondos que permitirán ofrecer más de 118,000 terapias gratuitas a 6,938 familias en todo el país.

Cada terapia cuesta $12, y gracias a la solidaridad de los salvadoreños, Fundación Teletón puede seguir brindando apoyo a las personas con discapacidad física que más lo necesitan. Incluso la donación más pequeña puede transformar vidas y contribuir al bienestar de miles de salvadoreños.

Esta es la Programación Artística:

Viernes 18 – Inauguración: 9:00 p.m. – 12:00 a.m.

– Abel Talamantez (ex Menudo y Cumbia Kings)

– Bunbury (Yo me Llamo)

– Los Cumbia Loca

– Lupe Esparza (Yo me Llamo)

– Grupo Tentación

– Marito Rivera

Sábado 19 – Franja Infantil: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

– La Carcajada Band

– Academia STARTS

– Humanum Tempore

– Macholah

– Jazzing Dance Studio

– Let’s Move

– Jessica Abrego

– FreeStyle

Sábado 19 – Franja Juvenil: 12:00 p.m. – 6:00 p.m.

– FreeStyle

– Newschool

– Dasokeii

– Alexis Fernández

– Andre

– Malih

– Rodxas

Gran Cierre Teletón: 6:00 p.m. – 12:00 a.m.

– Grupo La República

– ZK1

– Los Redd

– Vanessa García

– Prueba de Sonido

– Diego Safie

– Santiago Safie

– Raúl Castañeda

– Julissa Ventura

– Salsalvador All Stars

Desafío Teletón en Millennium Plaza:

El sábado 19, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m., se llevará a cabo el “Desafío Teletón” en Millennium Plaza, donde creadores de contenido como Aisha McPherson, Marco Bustamante, Amy’s Twins, Franko Menéndez, Iliana Herrera, Ronoldy Quinteros, Kerim Handal, Diego FerFit, Fabiola Trabanino, Mr. Huiza, Ana González, Ana Quintanilla, Hazel Barillas, Cristhian Lovo, Alexis Fernández, Andre, Fátima Calderón, Erick García, Miles Morales, SpiderMan 503, David Ortíz, competirán en equipos. El equipo azul y el equipo amarillo buscarán recaudar la mayor cantidad de donaciones, y los perdedores se enfrentarán al reto del Toro Mecánico.

Formas de Donar

Este año se suma a Teletón 2024 las nuevas formas de donación:

– Pulseras Teletón: disponibles a un costo de $1 en tiendas como Yes, Simán, Mine,

Puma, Cherry Store, Biscuit Factory, Check In, Mixtura Pierre Cardin, MD, Lanii y

Panadería El Chambre.

– «1 Combo 1 Cambio»: al comprar el Combo Teletón en aliados como Cinemark,

Donkey’s, Dulces Tía Toya, Pinulito, Restaurante DonLi, Básico, Supermarino, La

Tambora, Típicos Margot, Cilantro, Tuco & Tico, Carne Calle, Café Don Pedro, Level Up,

Mixtura y Shack 503, estarás apoyando a Fundación Teletón.

– Gran Rifa por la Rehabilitación: participa por la oportunidad de ganar grandes

premios, incluyendo un Nissan Kicks Sense TM, un año de gimnasio gratis en Level Up,

un microondas, una licuadora y una cafetera. El costo del boleto es de $25 y está

disponible en nuestro sitio web y redes sociales.

Además, puedes donar desde el exterior a través de RIA Money Transfer.

– Donar en línea: [https://teleton.org.sv](https://teleton.org.sv)

– Wompi Link: [https://lk.wompi.sv/1B72](https://lk.wompi.sv/1B72)

– QR de Banco Agrícola

Desde Banco Agrícola, puedes donar con:

– Transferencia a la cuenta 500 2100 000

– Bancamóvil o Telebanca, llamando al 2210 0000

– En todos los cajeros automáticos

– O en cualquier agencia de Banco Agrícola.

Desde RIA Money Transfer, puedes donar con:

– RIA Money Transfer: puedes hacer tu donación desde el exterior al: 1-888360

0523

“Este año, más que nunca, queremos que cada salvadoreño sepa que tiene el poder de cambiar vidas”. ‘Depende de Vos’ es un recordatorio de que todos podemos ser parte de esta familia y de que juntos podemos lograr cosas extraordinarias”, expresó Mónica López de Samayoa, Directora Ejecutiva de Fundación Teletón El Salvador.

Compartir esta nota