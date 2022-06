Tribunal Supremo determina que la administración Biden puede eliminar el programa “Quédate en México”

Escucha este artículo Escucha este artículo

Después de varios reveses, con una mayoría conservadora de seis jueces, frente a tres liberales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, validó la decisión de Biden de poner fin al programa, Quédate en México.



La Corte Suprema determinó que la administración de Joe Biden puede eliminar el programa “Quédate en México”, que inició en el gobierno de Trump, impidiendo a un mínimo de 70,000 migrantes centroamericanos entrar a Estados Unidos para pedir asilo.



Antes de esta decisión, Joe Biden intentó en dos ocasiones anteriores revocar esa medida implementada en enero de 2019, en ambas, funcionarios de Texas y Missouri frustraron su intento convenciendo a las cortes de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no siguió el proceso debido.



La administración Biden alegó que si el Congreso quería impedir a todos los migrantes que buscan asilo de entrar al país mientras se realizan sus audiencias, habría provisto suficiente dinero para albergarlos a todos, y que nunca lo ha hecho.



Políticos de línea dura en seguridad fronteriza se quejaron de que la política de “capturar y liberar” no ha hecho más que alentar a los migrantes a cruzar ilegalmente al saber que probalemente pasarán varios años en Estados Unidos mientras esperan el resultado de sus casos.



Donald Trump y otros que querían restringir la inmigración sin documentos sostienen que un sinnúmero de migrantes se aprovechan de las demoras para quedarse en Estados Unidos indefinidamente, y que muchos tienen falsos argumentos para pedir asilo.



El objetivo de la política Quédate en México del expresidente Trump, formalmente Protocolos de Protección a Migrantes (PPM), era resolver ese problema.



Los migrantes que buscan asilo provenientes de países que no sean México y que arriben a la frontera del suroeste, ya sea en los puertos de entrada o entre ellos, son retornados a México a esperar sus audiencias en corte de inmigración en Estados Unidos.



Para cuando Biden asumió el poder, unos 70,000 migrantes habían sido expulsados en un periodo de dos años.



Muchos terminaron en peligrosos y antihigiénicos campamentos de refugiados al sur de la frontera, sobre todo uno en condiciones deplorables en Matamoros, que fue desalojado y levantado después de la primera vez que Biden trató de revocar el programa



La sentencia del Tribunal Constitucional llega horas después de que fueran encontrados 51 migrantes muertos al interior de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas.

