TSE inicia proceso de cancelación de los partidos Nuestro Tiempo y Cambio Democrático

En las pasadas elecciones los partidos Nuestro Tiempo y Cambio Democrático no alcanzaron 50 mil votos que exige la ley para mantenerse en el espectro político

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso de cancelación de los partidos políticos Nuestro Tiempo y Cambio Democrático, tras no alcanzar los 50 mil votos o una curul en la Asamblea Legislativa, según lo establece la Ley de Partidos Políticos (LPP).

El 4 de febrero los salvadoreños eligieron al presidente de la República y a los diputados para el periodo 2024 – 2027, por que cada partido político tendría que tener al menos 50 mil votos para seguir con vida. Sin embargo, Nuestro Tiempo únicamente logró 41,060 votos válidos y Cambio Democrático 12,165 votos, por lo que ambos tienen que desaparecer del mapa político de El Salvador.

Andy Failer, presidente de Nuestro Tiempo, dice que no han sido notificados por el Tribunal Supremo Electoral, de que van a desaparecer como partido, por lo que manifiestan que aún no saben que van a ser y que van a emitir opinión en su debido momento. “El proceso de cancelación es largo”, dijo Failer.

Si bien la ley es clara, en el sentido de que el partido que no tenga un diputado o más de 50 mil votos válidos desaparece, Nuestro Tiempo tiene como diputado a John Wright Sol, pero se dice que no aplica porque no está en el periodo 2024 – 2027.

