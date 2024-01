TSE realiza prueba de voto remoto presencial y de tinta indeleble a usar en elecciones 2024 

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó la prueba técnica del voto electrónico presencial, el cual será ejecutado por los salvadoreños en el exterior con Documento Único de Identidad (DUI) con dirección en El Salvador o pasaporte salvadoreño.

“Contamos con el respaldo especializado de la firma de auditoría CGTS Corp, quien audita los sistemas de sufragio en el extranjero y la empresa española Indra, en su calidad de tercero contratado por este Tribunal”, dijo la magistrada presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez.

Seis máquinas fueron probadas que según Luis Pardo, representante legal de Indra, empresa que desarrolló el sistema para el voto desde el exterior, son iguales a las que se usarán en los 81 centros de votación en el extranjero. En total, serán 1,168 máquinas de votación en dichos centros.

Luis Pardo, explica que cada ciudadano deberá, primero, pasar a un puesto de identificación. Ahí recibirá un código QR con el que pasará al puesto de votación. Ahí colocará el código QR que abrirá la máquina para poder votar.

El voto remoto presencial estará habilitado para los salvadoreños únicamente el 4 de febrero de 2024 en una jornada de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en la hora de cada país.

Además, La Junta de Vigilancia Electoral (JVE) llevó a cabo la verificación de la tinta que se utilizará en las próximas elecciones en El Salvador.

Según instrucciones del fabricante, el pigmento comienza a dar coloración luego de dos minutos, luego de este tiempo el dedo comienza a tomar color y a medida pase el tiempo, este se intensifica.

Entre los productos utilizados para hacer las pruebas de solvencia estuvo la lejía diluida, alcohol, acetona, ácido clorhídrico, ácido fosfórico en concentraciones adecuadas para la piel que no cause ningún daño; entre otros. Varios productos, explicó Mejía, no son de fácil acceso.

Dia a Dia News

Compartir esta nota