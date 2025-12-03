Mié. Dic 3rd, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Opinión

Un reino de vida nos aguarda y un mundo sensible nos pertenece

Dic 3, 2025 #Víctor Herrador
Foto: Cortesía

(Somos seres en camino, con la fortaleza necesaria para ahuyentar espacios empedrados por el mal; únicamente hemos de querer amarnos y no rearmarnos, salir de las tinieblas y entrar en sintonía con la verdad, despojarse del vicio y vaciarse en la cruz, como generación compenetrada y en regeneración de andares).

I.-  VAMOS COMO OVEJAS SIN PASTOR

Necesitamos volver a ser soñadores,

tejer nuevos abecedarios de bondad,

trenzar otros espacios que nos unan,

peinarnos al amparo del níveo amor,

para no caer en la aridez y elevarnos.

Sólo hay que mirar aquellos gentíos,

atareados en la búsqueda del Mesías,

desvelados por prestar oídos y oírse,

débiles y sin ánimo para removerse:

les faltaba el abrazo de la esperanza.

Esta vida es un habitual refundirse,

verse en comunión y en comunidad,

para no sentirse desabrigado jamás,

perdido en la frialdad del abandono,

pues somos el abrigo unos de otros.

II.- VENIMOS COMO PASTOR SIN CAYADO

Será saludable transformar el mundo,

sostenerlo y sustentarlo sin caudal;

el dinero todo lo rompe y corrompe,

se vicia y se envicia en mil recelos,

que nos forjan a no confiar en nadie.

La duda es tan fuerte que nos parte,

la división viene de su mal práctica;

precisamos retomar el báculo ético,

la muleta de la claridad del donante,

para ser dueños de sí y servidores.

La asistencia es vital para ascender,

para salir de esta cruel mundanidad,

que nos acorrala hasta enfermarnos,

dejándonos extraviados y alejados

del Señor, que nos llama y requiere.

III.- MOVIDOS COMO CAYADO SIN REBAÑO

No hay agrupación justa sin Cristo,

como tampoco hay mística sin cruz;

la proclama nace con su encuentro,

llameante de luz y viva de silencio,

por batir bajezas y abatir las vilezas.

Abrir los ojos a la tropa de pulsos,  

atendiendo y extendiendo la mano,

siendo bastón de latidos perdidos,

es la mejor transmisión realizable,

porque en el foco está el Redentor.

Hermanarse y armonizarse es vital,

como cultivar el corazón cada día,

o abrirse a la caricia de una mirada;

recreando buena vecindad entre sí,

y creando saber de la voz del alma.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Opinión

El espíritud materno de la expresión humana

Dic 2, 2025
Opinión

Incremento de la esclavitud actual

Dic 1, 2025
Misceláneo Opinión

Una extensa ramificación de maldades, deslumbra el horinzonte del bien

Nov 30, 2025
error: Contenido protegido