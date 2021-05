Vicepresidente Ulloa recibe propuestas de reformas constitucionales de colectivo LGTB

Dirigentes de las organizaciones históricas de personas LGBT le entregaron la noche del jueves 22 propuestas de reformas a la Constitución al Vicepresidente Dr. Félix Ulloa a lo que el les respondió “Vamos ha dejar una Constitución para las generaciones del futuro”.

De acuerdo con el histórico defensor de derechos humanos, hoy subdirector de la Asociación Entre Amigos, Joaquín Cáceres “El Estado salvadoreño tiene una deuda histórica en materia de derechos humanos con los sectores más vulnerables y estamos acá señor Vicepresidente, porque una forma de que éste gobierno haga historia, es garantizando y ampliándoles los derechos en condiciones de igualdad, como los que gozan el resto de los ciudadanos”.

El colectivo de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), presentó reformas a los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 25, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 50, 53, 54, 56, 58, 65, 66 y 70 de la Constitución, muchos de ellos ya discutidos en la Mesa No. 1 sobre “Dogmática Constitucional”.

Cabe destacar que entre las propuestas sobresalen el Art.3. “Todas las personas son iguales ante la ley y el Estado. Se prohíbe toda discriminación motivada por origen y prácticas étnicas, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad…” y también el Art. 36 “El Estado salvadoreño reconoce el derecho a cambio de nombre de su población no binaria y/o transgénero…“

Es por ello que la dirigente transgénero y directora de ASPIDH, Mónica Linares cuestionó la actitud de los gobiernos auto denominados democráticos, quienes les han impedido el “cambio de nombre como lo hacen sus pares heterosexuales, sus miembros son expulsados de centros educativos, las instituciones de salud no nos reconocen como familia, no recibimos medicamentos, tratamientos o no podemos consultar sobre temas de transgénero”.

Por su parte el director de la pastoral de diversidad sexual de la Iglesia Anglicana en El Salvador, Cruz Torres, “Sabemos que hay un sector que se niega a cedernos los derechos que ellos mismos disfrutan y pregonan defender y ponen de excusa a la iglesia, pero éste no es un problema de religión, es falta de cultura”.

Además, el Vicepresidente de la República, quien coordina el Equipo Ad Hoc, felicitó a Mónica Linares por participar en la mesa de trabajo No. 1 donde se encuentran abogados de la iglesia y otras entidades, con quienes se debate la ampliación de derechos fundamentales de los salvadoreños, “el enemigo es la ignorancia, por eso, estas propuestas de reformas constitucionales deben tener una visión moderna y acorde a las necesidades actuales y para las generaciones del futuro”.

El Equipo Ad Hoc, ha intensificado sus reuniones para concluir la sistematización de 4 mil propuestas de reformas constitucionales enviadas por salvadoreños residentes en 25 países, a fin de entregar en los próximos días el primer borrador de reformas constitucionales que será presentado a sectores académicos y políticos, para su discusión.