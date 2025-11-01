Vientos nortes y lluvias ligeras marcarán el fin de semana en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que durante este fin de semana El Salvador continuará bajo la influencia de vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 kilómetros por hora. Estas ráfagas se sentirán con mayor fuerza en las zonas montañosas y áreas de mayor exposición al viento.

El MARN explicó que durante el día el cielo se mantendrá mayormente despejado y con ambiente cálido, con temperaturas que podrían alcanzar los 35 grados Celsius.

Sin embargo, en horas de la noche y madrugada se prevé la llegada de lluvias ligeras y dispersas principalmente en la zona oriental del país, como consecuencia de una vaguada situada en la costa caribeña centroamericana que genera inestabilidad atmosférica.

Estas condiciones meteorológicas podrían extenderse de forma ocasional a sectores montañosos del norte del territorio nacional, aunque no se esperan precipitaciones significativas durante el día.

El viento del noreste seguirá predominando con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente en los puntos con topografía irregular donde el viento tiende a acelerarse.

Para quienes habitan en zonas elevadas o expuestas se recomienda tomar precauciones ante posibles ráfagas que podrían afectar actividades al aire libre o generar molestias. Por su parte, el resto del país disfrutará de un ambiente cálido y estable durante la jornada, con un descenso de temperatura hacia las horas nocturnas.

📌#ElObservatorioInforma | El fin de semana traerá algunas lluvias y el ingreso de Vientos Nortes, con ráfagas de más de 40 km/h.🍃⚠️



El ambiente se mantendrá fresco por la noche y madrugada. 🌡



Nuestro meteorólogo Roberto González te cuenta más ⬇️ pic.twitter.com/zW43zydaQ0 — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) November 1, 2025

Compartir esta nota