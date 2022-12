Vuelve la emoción de La Liga de España después del parón del mundial

Escucha este artículo Escucha este artículo

La temporada 2022-2023 de LaLiga Santander se reanuda este jueves después de más de un mes y medio de parón por el Mundial de Catar y con ‘batallas’ pendientes que deben empezar a resolverse y equipos obligados a ‘resetearse’ tras un mal primer tramo de campaña.



El campeonato doméstico disfrutó de un ‘descanso’ y regresa con el FC Barcelona en lo más alto de la tabla en solitario con 37 puntos, dos por encima del Real Madrid. Los de Xavi Hernández demostraron ser ese equipo fiable, que sin embargo no se vio en Europa, con determinación en los momentos necesarios y una fortaleza defensiva que han marcado la diferencia ante sus rivales.



Desde su primer tropiezo ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou, en forma de empate (0-0), los azulgranas solo tuvieron que lamentar la derrota (3-1) en El Clásico del Santiago Bernabéu. Con un estilo más pragmático que combinativo y los 13 goles de Robert Lewandowski, el Barça consiguió reponerse de un irregular inicio -la eliminación de la Champions y las lesiones en defensa- para auparse a lo más alto.



Y la principal razón es el cerrojo en fase defensiva, con solo cinco goles en contra y manteniendo la portería a cero en once ocasiones en 14 jornadas, aunque ahora deberá sobrevivir a la falta del goleador polaco, sancionado tres partidos por su expulsión en El Sadar.



Unos números que contrastan con los del otro máximo aspirante, el Real Madrid, que recibió 14 tantos en contra, con Thibaut Courtois recogiendo el balón de su portería en 12 de los 14 partidos disputados en la competición. A pesar de convencer más que el Barcelona en un inicio fulgurante -12 encuentros sin perder en Liga-, la racha positiva se torció en Vallecas con la primera derrota (3-2) doméstica, en uno de los encuentros más flojos del curso.



Al contrario que al Barça, el primer bache blanco sí afectó a su rendimiento en Liga, motivado, quizá, por la alta carga de partidos en el mes de octubre, con nueve partidos en un mes o la baja de Karim Benzema, bien suplida por los goles de un Vinicius irregular en el último mes y de un Fede Valverde en eclosión. Los blancos inician este viernes otro saturado calendario con hasta 17 partidos en dos meses, pero con el refuerzo de su ‘9’.



Los de Carlo Ancelotti apenas tendrán descanso desde este viernes hasta el 26 de febrero, jugándose la ‘vida’ en cinco competiciones diferentes -LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España, Mundial de Clubes y Champions-. Así, el desafío para el conjunto blanco se antoja extraordinario, con los duelos ante Atlético, Liverpool, Athletic o Valencia como grandes ‘puertos’, y con El Clásico del Camp Nou en un marzo cercano.



ATLÉTICO Y SEVILLA, ‘RESETEOS’ OBLIGADOS



Esa primera mitad de campaña confirmó a Barça y Real Madrid como únicos teóricos candidatos serios al título, después de las decepciones inesperadas de Atlético y Sevilla. Los de Diego Pablo Simeone se fueron al parón quintos, a 13 puntos del líder, en el que ha sido el peor arranque liguero del argentino desde que se hizo cargo de los rojiblancos en diciembre de 2011.



De hecho, suma los mismos triunfos que tropiezos en estas primeras 14 jornadas, con 7 victorias, tres empates y cuatro derrotas para disfrutar de unos escasos 24 puntos. Su única obsesión, ya sin competición europea, es reconquistar esa ‘zona Champions’, para lo que deberá mejorar su desempeño defensivo.



El conjunto colchonero ha mostrado una irregularidad desconocida en los del ‘Cholo’, un equipo incapaz de enlazar dos victorias en Liga este curso. Su crisis se acrecentó a finales de octubre, con tres encuentros consecutivos sin ganar (dos derrotas y un empate), y además a nivel interno debe lidiar con el continuo supuesto enfrentamiento del técnico con el portugués Joao Felix.



Peor es el caso del Sevilla, que se fue al parón sin conocer la victoria en el Sánchez-Pizjuán en Liga. Todavía con Julen Lopetegui en el banquillo, solo pudo celebrar un triunfo en los primeros ocho encuentros ligueros, convertido en un equipo sin identidad ni alma, siempre a remolque en los partidos.



El problema de las lesiones se cebó con una plantilla con alguna carencia en cuanto a planificación, y los resultados condenaron al vasco. El carismático Jorge Sampaoli regresó para coger las riendas a principios de octubre, pero tampoco ha sabido dar con la tecla, demostrando que el problema es mucho más profundo.



Con solo dos triunfos, cinco empates y siete derrotas en 14 jornadas, el Sevilla se fue al parón en puestos de descenso, después de sumar sólo dos puntos de los últimos quince en juego. Un comienzo estrepitoso del que está obligado a recuperarse, ya con el objetivo de la Liga de Campeones rozando el imposible, con el actual cuarto clasificado, el Athletic, a 13 puntos. Ya no le ayudará Isco Alarcón, fichado como estrella y que puso fin a su relación contractual la semana pasada.



EL CÁDIZ Y UN ELCHE EN DEPRESIÓN COMPLETAN EL DESCENSO

La ‘zona Champions’ es, de momento, de la Real Sociedad, que ya prepara el retorno de un refuerzo de lujo como Mikel Oyarzabal, y el Athletic, tercero y cuarto, respectivamente, en un inicio para recordar del fútbol vasco y que aprieta aún más la habitual encarnizada lucha por Europa. Ambos ganaron el primer asalto por la Liga de Campeones, pero el margen con Atlético y Betis es escaso, y les exigirá máxima regularidad.



En cuanto al descenso, el Sevilla está acompañado en los puestos de peligro por un Cádiz que mejoró en las semanas previas al gran torneo, con solo dos derrotas en los cinco últimos partidos. Sin embargo, su corta plantilla y su condición de segundo equipo más goleado (26), junto al Celta, le complican le objetivo de la permanencia, ahora penúltimo con 11 puntos.



Tampoco tiene nada que celebrar un Elche en caída libre, incapaz de ganar a nadie en lo que va de curso. Cuatro empates y diez derrotas es el balance de un conjunto ilicitano que ahora se encomienda en la dirección de Pablo Machín como nuevo entrenador, el tercero esta temporada. Con cuatro puntos y colista, debe dar un giro de 180º a su rendimiento para exprimir sus opciones de seguir en Primera, en una lucha que se prevé igualada y de la que quieren escapar proyectos más ambiciosos (Getafe, Celta y Espanyol).





