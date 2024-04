Xavi Hernández asegura que la expulsión de Araujo influyó en la eliminación del Barça en la Champions 

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que la expulsión de su jugador Ronald Araujo a la media hora de juego, con 1-0 en el marcador más el 2-3 de la ida, fue lo que hizo «reventar» la eliminatoria ya que cree que el partido, que terminó 1-4, cambió por completo al tener que jugar diez contra once, algo que ve «imposible» en estos niveles, en un cruce de cuartos de final de la Liga de Campeones.

«Intentaré hablar desde la calma y la reflexión. Jugar hoy a este nivel, jugar diez contra once es prácticamente imposible. Das muchas ventaja al equipo que sigue con uno más. Para mí, es innecesaria la expulsión. Revienta la eliminatoria y ahí se acaba el fútbol y una eliminatoria igualada y bonita», opinó en rueda de prensa.

Para Xavi, su equipo tiró de «orgullo y carácter» para intentar llevar el duelo a la prórroga. «Hemos tenido alguna opción al final, pero es casi imposible. Para mí, la cosa hubiera sido diferente si Ronald va a pararle, a bloquearle, pero es que no es eso, si Ronald se quiere apartar. Da rabia», aseguró, sobre la expulsión del central.

«Con once hemos estado cómodos, dominando, me hubiera gustado jugar 11 contra 11 toda la eliminatoria. Debería ser muy claro y evidente para que un equipo se quedara con uno menos porque así es casi imposible. En la ida, hay una acción de Vitinha que sería la segunda e interpreta el árbitro que no. A eso me refiero», defendió su postura.

Además, lamentó el haber tenido que dedicarse a defender tras la expulsión del uruguayo. «Ha sido difícil, hemos intentado defender, que no es nuestro fuerte y el gol de Dembélé nos hace mucho daño. Hoy no era el día, nos ha salido todo cruz. Es una pena, pero máximo orgullo como entrenador y como ‘culer'», se sinceró.

«Con once hemos sido mejores y esta acción arbitral nos revienta el partido. No estoy de acuerdo con que hubieran ganado contra once, les hacíamos daño a la espalda en todo momento. Y defendíamos bien. Teníamos el partido, pienso, con dominio total. Y la expulsión marca eso. La sensación es de desilusión por la manera de perder. Pero hemos perdido con total dignidad. Con decisiones arbitrales que te condicionan por completo», lamentó, de nuevo.

Por otro lado, tras su marcha en verano, cree que el equipo seguirá creciendo. «Imagina lo que puede llegar a ser este equipo cuando esté construido, porque es un grupo que está en construcción. Hemos llegado hasta donde hemos topado con circunstancias que no podemos controlar. De estas situaciones es de las que se aprende más, el fútbol es así, y este equipo crecerá. Seguro que el año que viene el club volverá más fuerte aún a la ‘Champions'», auguró.

