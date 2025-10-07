Ya están abiertas las solicitudes para el Programa de Becarios

La senadora Rosilicie Ochoa Bogh ( republicana de Yucaipa ) se complace en anunciar que ya están abiertas las solicitudes para el puesto. Programa de becarios del Senado de California 2026-27 .

“El Programa de Becarios del Senado ofrece una oportunidad inigualable para ver de primera mano cómo funciona el gobierno estatal”, dijo la senadora Ochoa Bogh . “Los becarios adquieren habilidades prácticas y conocimientos que les serán útiles en diversas trayectorias profesionales. Animo a los jóvenes líderes motivados que desean marcar la diferencia a aprovechar esta experiencia única”.

Este prestigioso programa ofrece a los graduados universitarios la oportunidad única de servir como miembros del personal a tiempo completo en el Senado Estatal de California, con sede en el Capitolio Estatal de Sacramento. La beca, de 11 meses de duración, comienza en octubre de cada año.

Los becarios trabajan en la oficina personal de un senador o con el personal de un comité, abordando tareas y responsabilidades desafiantes mientras participan en seminarios académicos con legisladores, periodistas y funcionarios del gobierno estatal.

El papel de un miembro del Senado es diverso y abarca una amplia gama de actividades dentro de las oficinas de los miembros.

Los deberes incluyen la investigación de políticas, el desarrollo de propuestas legislativas, el análisis de proyectos de ley y la dotación de personal, abordar las consultas y los problemas de los constituyentes, representar a sus miembros en reuniones, elaborar comunicados de prensa y discursos y asumir otras responsabilidades asignadas.

El programa comienza con una orientación de siete semanas, que ofrece información sobre el gobierno estatal, los procedimientos legislativos y cuestiones políticas clave.

Pueden participar todas las personas mayores de 20 años y graduadas de una universidad de cuatro años antes del 1 de septiembre del año de la beca. También pueden postularse personas con títulos avanzados y quienes se encuentren en la mitad de su carrera profesional, sin preferencia de especialización específica.

La fecha límite de solicitud está fijada para el 8 de diciembre de 2025 a las 11:59 p. m. (hora del Pacífico).

