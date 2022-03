Yanelis Vásquez : «12 leyes y principios universales para conocernos más»

El reciente lanzamiento del libro Introspección 7000: «12 leyes y principios universales para conocernos más», por Yanelis Vásquez la editorial Page Publishing, nos trae valiosa información sobre la manera de vivir sanamente respetando nuestro cuerpo y mente.

Vásquez tiene una vasta experiencia en el camino de la meditación (MYM), vegetarianismo, naturismo y el yoga, pues hace más de 30 años los practica. El no solo los practica, sino que también es profesor de yoga desde hace muchísimos años, y ha escrito cientos de artículos en las redes sociales sobre el vegetarianismo, naturismo y el yoga.

La ley del Karma (causa y efecto). El estudiar, conocer y entender bien esta ley, también conocida como «acción y reacción» nos permite el no tener rabia y rebeldía contra la vida porque nos hace comprender que todas las cosas buenas y malas que nos han pasado han sido causadas y atraídas por nosotros mismos, por nuestros actos, palabras y pensamientos. El conocer bien la ley nos permite usarla a nuestro favor, para crecer y elevarnos en todas las direcciones de la vida como salud, prosperidad, amor, sabiduría y espiritualidad; y quienes no la conocen hacen mal uso de ella y cometen actos con consecuencias contraproducentes, perjudiciales, pues «consecuencias siguen al acto, así como la sombra al cuerpo». El que no conozcas la ley no te libra de las consecuencias de actuar mal.Estudia y practica la ley del karma y demás leyes universales para vivir en armonía contigo mismo y el universo; y además de introspeccionar, meditar, escoge actos nobles, compasivos y bondadosos.

Publicada por Page Publishing, el fascinante libro de Yanelis Vasquez Introspección 7000: «12 leyes y principios universales para conocernos más», nos revela información valiosa sobre las actitudes a través de las cuales atraemos las cosas buenas a nuestra vida.

Para los lectores que deseen experimentar esta maravillosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra Introspección 7000.

