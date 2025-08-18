DOM entrega calles modernas en Altos del Estadio, Santa Rosa de Lima

Día a Día News

ElSalvador–Más de 27,700 habitantes de la colonia Altos del Estadio, en Santa Rosa de Lima, municipio de La Unión Norte, ahora transitan por calles modernas y seguras, tras años de vías en mal estado con baches, lodazales y charcos.

Así lucían las calles antes de la renovación.

El proyecto fue ejecutado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) y abarcó la intervención de 2.92 kilómetros de calles, distribuidos en 14 tramos, con un ancho de 6 metros. La obra incluyó análisis de laboratorio del suelo, levantamiento topográfico, tratamiento y recuperación de la subrasante, conformación de una base de suelo cemento de 20 centímetros y una capa final de mezcla asfáltica de 7 centímetros.

Además de la pavimentación, se realizaron obras complementarias de drenaje y seguridad vial. Entre estas se incluyen cordón cuneta, badenes, descargas de aguas lluvias, gradas disipadoras de mampostería de piedra, túmulos y señalización con pintura termoplástica.

Para garantizar el ancho adecuado de las calles, se reubicaron postes de alumbrado público y se reparó la tubería de agua potable y aguas negras, evitando futuros daños en la infraestructura.

La DOM también ejecuta otras intervenciones en Santa Rosa de Lima. Con el Plan Nacional de Bacheo, se modernizaron 1.4 kilómetros de calles en el casco urbano y avanzan los trabajos de mejoramiento vial de 2.32 kilómetros en la colonia Sinaí.

A nivel departamental, la DOM ha completado más de 60 proyectos, entre los que destacan calles pavimentadas en Polorós, Nueva Esparta, Bolívar y Anamorós. En San José La Fuente, los habitantes ya cuentan con una nueva unidad de salud.

Además, se desarrollan proyectos de agua potable en Bolívar, y en el distrito fronterizo de Concepción de Oriente se han entregado más de 7 kilómetros de calles renovadas en casco urbano y zona rural, una escuela en el cantón El Molino y se avanza en la construcción del mercado municipal, fortaleciendo la infraestructura y servicios en la región.

