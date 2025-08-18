Gobierno mantiene albergues activos y despliegue ante emergencias por lluvias

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador informó que mantiene un despliegue en todo el territorio para atender las emergencias ocasionadas por las recientes lluvias. A través de diferentes instituciones se ejecutan acciones de prevención y respuesta inmediata, con el objetivo de resguardar a la población en las zonas de mayor vulnerabilidad.

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, explicó que en las últimas horas se registraron precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo. Señaló que ya finalizó el periodo de canícula y que actualmente confluyen varias condiciones atmosféricas que están arrastrando humedad hacia el país.

De acuerdo con el funcionario, San Salvador fue la zona con mayores acumulados de lluvia, alcanzando hasta 85 milímetros. Advirtió que los suelos ya presentan altos niveles de saturación y que las proyecciones indican lluvias durante las tardes y noches en todo el territorio, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Por su parte, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que se mantienen activos cuatro albergues de un total de 180 disponibles, en los que se resguarda un promedio de 25 familias. En estos espacios se brinda asistencia necesaria para garantizar el bienestar de las personas afectadas.

Amaya detalló que las lluvias también provocaron el desbordamiento de cuatro ríos, lo que ocasionó daños en al menos 130 viviendas. Agregó que las cifras continúan en actualización, tanto en el número de evacuados como en las atenciones brindadas, con el fin de garantizar la respuesta adecuada.

El Sistema Integrado de Salud reportó 21 atenciones en la comunidad Tutunichapa 1, además de 17 casos vinculados a accidentes de tránsito, dos por inmersión, tres en derrumbes y nueve en zonas inundadas. También, en los albergues se han realizado 70 asistencias médicas.

Compartir esta nota