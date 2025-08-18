Asamblea entrega 100 nuevas becas universitarias a jóvenes salvadoreños

Día a Día News

ElSalvador–El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, encabezó la segunda entrega del Programa de Becas Legislativas “Dagoberto Gutiérrez”, beneficiando a 100 jóvenes de distintos puntos del país. La actividad se realizó en el Centro Cívico Cultural Legislativo (CCCL), donde los estudiantes asistieron junto a sus familias.

Con esta segunda entrega, el programa alcanza un total de 250 jóvenes favorecidos. La primera entrega, realizada el 11 de enero de 2025, incluyó a 150 estudiantes. Según el Órgano Legislativo, la iniciativa busca respaldar la educación superior de la juventud salvadoreña.

Durante el acto, Ernesto Castro felicitó a los beneficiarios por su esfuerzo y dedicación, destacando la importancia de la educación como herramienta de superación personal. “Estamos orgullosos de los 150 jóvenes de la primera convocatoria, quienes ya cursan sus carreras, y confiamos en que este nuevo grupo, integrado por 100 futuros profesionales, nos dará más alegrías”, afirmó el presidente de la Asamblea.

Castro también recordó la visión del presidente de la República, Nayib Bukele, quien ha enfatizado que “la función pública debe encaminar todos sus esfuerzos hacia el bienestar de las mayorías”. Además, dirigió un mensaje a los becarios: “Cada pequeño acto de solidaridad y bondad contribuye a construir una sociedad justa y digna”.

Por su parte, la estudiante Dania Nolasco Villatoro, en representación de los beneficiarios, expresó su agradecimiento y resaltó la oportunidad que representa la beca para cumplir sus metas académicas y contribuir a su comunidad. “Desde muy pequeña he tenido sueños grandes. Hoy, gracias a esta beca, veo una puerta abierta hacia el futuro que anhelo”, dijo.

El Programa de Becas Legislativas fue presentado el 5 de julio de 2024 por Ernesto Castro. Entre diciembre de 2024 y enero de 2025 se notificó a los primeros 150 beneficiarios, cuya entrega se realizó el 11 de enero. La segunda convocatoria se abrió el 15 de mayo de 2025, con la notificación de los 100 nuevos estudiantes a finales de junio y la entrega oficial el 16 de agosto.

Las becas están dirigidas a jóvenes de escasos recursos, especialmente aquellos que residen en comunidades afectadas previamente por la violencia. Para su ejecución se destinaron $5 millones, fondos provenientes de ahorros generados por la administración actual.

Según la Asamblea, la actual legislatura opera con un presupuesto de $46.9 millones para 2025, menor al aprobado por la legislatura 2018-2021, que era de $58.3 millones. Castro destacó que esta reducción ha permitido priorizar programas sociales y evitar gastos innecesarios en remuneraciones de fracciones partidarias.

