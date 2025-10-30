𝗡𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗣𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗼𝗹 𝗮𝗯𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝗱𝗮

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador inauguró el Parque Recreativo Costa del Sol, ubicado en San Luis La Herradura, La Paz Centro, como parte de su plan de modernización de espacios turísticos.

La inversión en la renovación asciende a $8 millones y busca ofrecer a las familias un espacio seguro, accesible y con infraestructura de primer nivel, cumpliendo con los estándares del sello Family Friendly.

La intervención, liderada por el Ministerio de Turismo (Mitur) y el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), incluyó la construcción de piscinas diferenciadas para adultos y niños, 28 cabañas familiares, palapas frente al mar, restaurantes, áreas de descanso, zonas inclusivas y estacionamientos. Además, se incorporaron servicios adicionales como sala de lactancia y espacios recreativos para los más pequeños.

“Estamos fortaleciendo los destinos turísticos y apoyando a los empresarios locales. Este proyecto refleja la visión de ofrecer un servicio de calidad a todos los salvadoreños”, afirmó la ministra de Turismo, Morena Valdez, durante la inauguración.

La presidenta del ISTU, Eny Aguiñada, señaló que el parque ahora permite a los visitantes hospedarse en 17 habitaciones con piscina privada, lo que transforma la experiencia de un paseo de día en una estadía completa frente al mar. La reorganización también incluyó la formalización de la oferta gastronómica y la integración de comerciantes locales que antes operaban fuera del recinto.

El parque abrirá al público el viernes 31 de octubre, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. El costo de entrada será de $2.50 para nacionales y $5.00 para extranjeros, manteniendo la exoneración para niños menores de siete años, adultos mayores y personas con discapacidad.

El proyecto ha generado más de 100 empleos directos e indirectos y busca impulsar la economía local, en línea con el crecimiento sostenido del turismo en el país. Según datos oficiales, el sector duplicó su aporte al Producto Interno Bruto entre 2019 y 2024, pasando del 5 % al 10 % y generando más de $3,000 millones en divisas.

La renovación del Parque Recreativo Costa del Sol combina accesibilidad, seguridad y bienestar familiar con la oferta turística de la zona, consolidándose como un destino atractivo para los salvadoreños y visitantes extranjeros durante la temporada de fin de año.

