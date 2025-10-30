Vientos Nortes mantienen ambiente fresco y ráfagas fuertes en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que los Vientos Nortes continuarán generando un ambiente fresco en todo el país, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h, principalmente en zonas altas y abiertas.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado a nublado, sin lluvias, mientras que en la tarde se prevén precipitaciones localizadas sobre la cadena volcánica y la zona oriental.

Por la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, con lluvias en puntos de la zona oriental, paracentral y franja costera, y en la madrugada se espera cielo poco nublado sin lluvias.

El viento variará entre 15 y 25 km/h, con ráfagas de 30 a 40 km/h y posibles incrementos en áreas donde el terreno acelere el viento. Las temperaturas máximas se mantendrán dentro de rangos normales, mientras que las mínimas se percibirán más frescas.

Temperaturas Extremas por Ciudad:

San Salvador: 30°C / 20°C

Santa Ana: 30°C / 20°C

Acajutla: 32°C / 23°C

La Libertad: 32°C / 23°C

San Miguel: 32°C / 23°C

Nueva Concepción: 33°C / 21°C

La Unión: 33°C / 24°C

El MARN recomienda tomar precauciones ante los vientos fuertes y mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico para las próximas 48 horas.

Compartir esta nota