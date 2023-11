1,7 millones de personas en EE. UU. se identifican como transgénero 

Escucha este artículo Escucha este artículo

¿Cómo puede alguien saber con certeza que ha nacido con el sexo equivocado? ¿Qué deben hacer los padres cuando su hijo se lo dice?

¿Y cómo se preparan los pacientes transexuales para someterse a una operación de reafirmación del sexo, si es lo que deciden hacer?

Con motivo de la Semana de Concienciación sobre la Transexualidad, en el mes de noviembre, el Newsroom de Cedars-Sinai se reunió con el Dr. Maurice García, pionero de la cirugía de reafirmación de género y director del Programa de Cirugía y Salud Transgénero del Cedars-Sinai, para responder las preguntas más frecuentes sobre la salud y la medicina transgénero.

Según datos de la Oficina del Censo de EE.UU. de 2021, más de 1,7 millones de personas en Estados Unidos se identifican como transgénero -un género que es diferente de su sexo biológico al nacer-

García, cirujano urológico reconstructivo y profesor asociado de Urología en Cedars-Sinaí, lleva 20 años atendiendo a pacientes transgénero. Estableció el Programa de Cirugía y Salud Transgénero del centro médico en 2017. Ofrece cirugía reconstructiva genital a mujeres y hombres transgénero y cisgénero.

¿Qué servicios ofrece Cedars-Sinai a los pacientes transexuales?

Cedars-Sinai ofrece atención primaria integral de medicina transexual, tratamiento hormonal de reafirmación de género, atención del VIH y cirugía de reafirmación del género (facial, torácica y genital). Es uno de los cuatro únicos centros médicos académicos del oeste de EE.UU. que ofrece cirugía genital de afirmación del género de hombre a mujer y de mujer a hombre, y ofrecemos otros tipos de cirugía para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Nuestros especialistas ofrecen terapia de las cuerdas vocales y del habla, preservación de la fertilidad y servicios de salud mental y psiquiatría, así como otros servicios de apoyo. Nuestro Centro LGBTQ+ abrió sus puertas a principios de este año y cuenta con especialistas en atención primaria, pediatría, cirugía transexual, cirugía reconstructiva y detección del cáncer en un espacio inclusivo. Todo el mundo merece ser tratado con dignidad y respeto, especialmente en la consulta de su médico.

¿Cómo -y cuándo- sabe una persona que es transgénero?

Ser transgénero es algo natural. Nadie decide nunca que es transgénero, igual que nunca nadie decide que es niño o niña. Todas las personas simplemente saben lo que son. El género de las personas cisgénero suele coincidir con el sexo masculino o femenino de su cuerpo. Las personas transgénero reconocen que en su interior sienten y saben que son una chica/mujer o un chico/hombre, y que su cuerpo no se alinea con ello ni lo refleja. Sexo y género son dos cosas muy distintas y separadas. El “sexo biológico” se refiere a los rasgos masculinos o femeninos del cuerpo, que son biológicos y pueden verse, mientras que el “género” es puramente un sentido del “ser”. No puede verse ni medirse, sólo puede sentirse y expresarse. Con el género, nadie elige realmente su sexualidad. Para la mayoría, reconocerlo es una parte normal del crecimiento.

El género es un espectro y es diverso. Es decir, mientras que el género de la mayoría de las personas está muy alejado del extremo hombre o mujer del espectro de género, el género de una persona “no binaria” está en algún lugar entre estos dos extremos del espectro de género.

Los niños reconocen su identidad de género y saben que son un niño o una niña a los 2 o 3 años. En 2020, mi grupo publicó un estudio de Cedars-Sinai según el cual la disforia de género, o angustia que experimenta una persona por vivir en un cuerpo que no se corresponde con su género, puede comenzar a los 3 años.

Una persona que se somete a una transición de género es simplemente alguien que finalmente se ha declarado a sí mismo, y/o a otros, y quiere vivir su vida como su verdadero yo.

¿Qué deben saber los padres de jóvenes transexuales?

El compromiso y el apoyo de los padres a sus hijos e hijas transgénero y de género diverso es especialmente importante. La transición de género puede ser difícil y solitaria sin un entorno familiar y social que la apoye. Es importante que los padres escuchen a sus hijos y se aseguren de que saben que se les quiere y que las personas más importantes del mundo para ellos -sus padres- están a su lado. Los padres deberían considerar la posibilidad de ponerse en contacto con un experto especializado en esta área de asesoramiento y apoyo, para aprender a ser lo más útil posible para su hijo. La transición de género empieza por comprender el verdadero yo de cada uno y luego averiguar cómo vivir la vida como tal. Muchos niños se benefician de un breve periodo de asesoramiento. Aunque la pubertad puede ser un reto para todos los jóvenes, puede serlo especialmente para los niños transgénero. Existen muchas opciones de tratamiento apropiadas para cada edad y pueden ser proporcionadas por médicos de atención primaria y consejeros. La Clínica de Bienestar de Género Pediátrico y Adolescente de Cedars-Sinai trata a los pacientes y ofrece recursos de apoyo para las familias. Es importante reconocer que todas las personas, independientemente de su edad, comienzan a florecer una vez que empiezan a vivir como ellos mismos.

¿Cómo saben los pacientes cuándo están preparados para operarse y cómo lo sabe usted, como médico?

Cada persona transgénero debe decidir si ha llegado el momento de dar ese paso. Es importante que primero hablen con un cirujano que pueda darles información imparcial y precisa. Un buen cirujano le explicará todas las opciones, los riesgos y las ventajas, y le hablará de plazos realistas para la recuperación. Siempre digo a mis colegas que los pacientes no saben lo que no saben sobre la cirugía, y los médicos no sabemos lo que no sabemos sobre las prioridades del paciente respecto a la cirugía. Ambas cosas requieren tiempo y análisis. Enfoco la discusión de las opciones quirúrgicas asumiendo que mis pacientes no saben nada sobre cirugía (aunque sé que la mayoría ya ha leído mucho), sólo para estar seguro de que comparto con ellos toda la información que tengo. También doy a mis pacientes la opción de que yo grabe nuestra visita, y luego les envío una copia de la grabación por correo electrónico antes de que hayan salido de mi oficina, para que tengan todos los detalles de la sesión de conversación típicamente de una hora a su disposición para volver a escucharla cuando y con quien quieran. Siempre le digo a la gente: “La única opción correcta para la cirugía es la cirugía específica que decidas que es la mejor opción para ti. Así que no quiero que se decida necesariamente hoy. Consúltalo con la almohada, luego vuelve a verme y hablemos más a medida que tengas más preguntas. No hay prisa”.

