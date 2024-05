21 de mayo Día Internacional del Té

Woman Drinking Herbalife tea on a Sofa in her home.

El té es la bebida más consumida a nivel global, después del agua. Se estima que cada año se producen y consumen cerca de tres billones de kilogramos de té. Gracias a su popularidad, las Naciones Unidas proclamaron al 21 de mayo como el Día Internacional del Té, con el objetivo de fomentar medidas colectivas en cuanto a su producción y consumo sostenible. Esta bebida, que se empezó a cultivar en el noreste de la India, el norte de Myanmar y el suroeste de China, está elaborada a partir de las hojas de la planta Camellia sinensis. De acuerdo con el tratamiento que se proporcione a las hojas cosechadas se obtienen las diferentes variedades, siendo las más conocidas el té verde y el té negro. La nutricionista Sara Rivera, asesora de nutrición de Herbalife, explica que esta bebida es conocida no solo por su sabor distintivo, sino también por sus numerosos beneficios para la salud y sostiene que su consumo regular conlleva varias ventajas que detalla a continuación: Brinda sensación de energía: La cafeína presente en el té estimula el sistema nervioso central, lo cual genera sensación de energía y aumento del estado de alerta y concentración. Apoyo antioxidante: El té es una fuente importante de antioxidantes, como son los polifenoles, que pueden ayudar a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. Hidratación: El té como bebida puede ser una excelente opción de consumo para contribuir a la ingesta diaria de líquidos. Aunque la primera elección para hidratación es siempre el agua, se sugiere opcionalmente la elección de bebidas como el té sin azúcar adicionada. Aumenta temporal del metabolismo: Gracias a la cafeína presente en el té se produce el aumento temporal del gasto energético.