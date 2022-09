4 caras del liderazgo y la importancia de la visión

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por Rob-Jan de Jong

El estratega conductual explica cómo cualquier líder puede impulsar responsablemente su lado visionario. Ya sea un candidato presidencial, un ejecutivo corporativo o un entrenador de la NFL, la gente admira a un líder con visión.

Les gusta alguien con una idea clara de hacia dónde se dirige, y que sabe cómo motivar a otros para lograr el objetivo.

Pero por mucho que a la gente le gustaría decir que alguien es un «visionario nato», en verdad, la visión es algo que desarrollamos, no algo con lo que llegamos al mundo, dice Rob-Jan de Jong, estratega de comportamiento y autor de «Anticipate : El arte de liderar mirando hacia adelante.

«Una cosa que los visionarios tienen en común es que tienen la capacidad de notar las cosas temprano», dice de Jong. «Reconocen que se está produciendo algún tipo de cambio significativo y aprovechan las oportunidades que presenta».

Sin embargo, solo identificar que se está produciendo un cambio importante no es suficiente, dice. El visionario necesita conectar los puntos en una imagen coherente que tenga en cuenta los desarrollos futuros.

«Eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero es una habilidad que los líderes pueden desarrollar si están dispuestos a trabajar en ello», dice de Jong.

Por lo tanto, desarrollar el lado visionario de un líder se reduce a agudizar tanto la capacidad de notar las cosas temprano como la capacidad de crear coherencia. En combinación, las habilidades sugieren cuatro arquetipos de líderes.

• El seguidor. Se trata de alguien que no es bueno para darse cuenta de las cosas temprano, ni experto en crear y comunicar una historia coherente a partir de ideas sobre lo que puede traer el futuro. El seguidor puede ser un excelente administrador, pero no esperes que esta persona inspire a otros o impulse la innovación.

«Ser seguidor no es necesariamente algo malo», dice de Jong. “Estas personas a menudo son cuidadosas con sus decisiones y buenos en el pensamiento crítico, y en el corto plazo eso puede funcionar bien. Pero su preocupación por el día de hoy les impide anticipar lo que vendrá después ”.

• La tolva de tendencia. Por el lado positivo, una tolva de tendencias tiene una capacidad bien desarrollada para ver las cosas temprano y está dispuesta a aceptar las realidades cambiantes. Estas son personas que rápidamente adoptan nuevas tecnologías y se encuentran entre las primeras en fantasear sobre cómo las cosas pueden ser diferentes, incluso radicalmente diferentes, muy pronto, dice De Jong.

En el lado negativo, los saltadores de tendencias no son expertos en convertir sus primeros conocimientos en una historia coherente que justifique una búsqueda estratégica activa. Después de verlos perseguir varias ideas de sabores del mes, otras personas comienzan a desconectarse.

• El historiador. Estos líderes son expertos en conectar los puntos y hacer girar una historia que tiene sentido. Citan patrones, hechos y cifras y hacen que todo lo que ha sucedido hasta ahora se vea coherente e intencional. «Cuando los escuchas, todo tiene sentido», dice de Jong. «Pero tienen sus ojos entrenados en el pasado real, no en el futuro imaginativo e incierto».

Ciertamente, es valioso tener un poco de perspectiva histórica, dice, pero no puedes dejar que la historia paralice tu capacidad de participar en el futuro. Los historiadores también son a menudo cínicos, listos para explicar por qué las cosas son como son y por qué su idea no convencional no funcionará.

• El visionario. Este es el que se esfuerza por ser. Un visionario no se apresura a subirse a todas las modas pasajeras, pero tampoco es un opositor acerca de cómo se podrían hacer las cosas de manera diferente. En cambio, dice de Jong, el visionario adopta una perspectiva consciente y orientada hacia el futuro, equilibrando la necesidad de un futuro convincente con la conciencia de los peligros de volverse dogmático y demasiado optimista. Los visionarios pueden explicar un futuro imaginado de una manera que llena de energía a las personas y estimula su imaginación.

«Una visión poderosa no es simplemente agradable», dice de Jong. «Es la herramienta más importante en la caja de herramientas del líder transformacional. La imaginación personal, la inspiración y la dedicación de un líder son lo que encenderá la emoción en las personas que lideran «.

