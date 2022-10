5 tips esenciales para cuidar tu piel en este Verano

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por Nathaly Gerbino l CEO Medilight Center

Hoy quiero recordarte que el cuidado de tu piel y cuerpo no está solo en la visita que haces al Med Spa una vez al mes; también está en tus manos, sobre todo en un verano tan intenso y duradero como el de Miami, que los días se alargan y los rayos de sol se intensifican.

Resequedad, arrugas, acné, manchas, flacidez, celulitis, grasa localizada o cualquier otra necesidad, en Medilight Miami tenemos los mejores tratamientos y la tecnología de punta; recordando siempre que el compromiso es 50 y 50 para obtener los mejores resultados.

Lo que te menciono a continuación no es nuevo, pero siempre he considerado que repetirlo y recordarlo, es importante. Así que, aquí te detallo los 5 cuidados que considero claves para este y cualquier otro verano.

1-Hidratación:

No solo te ayuda a mantener tus órganos hidratados, sino que también tu piel y mantiene activo el sistema digestivo. Así que, si eres de retener líquido, chequea tu hidratación y verás el cambio. Este aspecto es muy importante en esta época del año ya que la pérdida de agua corporal a través de la transpiración es mucho mayor que en otros meses. Generalmente recomendamos beber entre 1.5 y 2L (a no ser que exista una restricción médica) equivalente a 6, 8 ó 10 vasos según el tamaño del recipiente que utilicemos, y puede ser en forma de agua, infusiones frías, zumos, batidos, etc. Sólo hay que tener en cuenta que algunas de las propuestas también aportan energía así que, aunque podemos variar, recordando que el agua es la mejor opción para hidratarnos, sobre todo en verano.

2- Limpieza y preparación de la piel:

Al despertar y antes de acostarte, una rutina de limpieza e hidratación es muy importante para mantener una piel saludable. Tu rutina es clave, combinada con tu visita a la cabina, para tu hidratación con vitaminas o plan de rejuvenecimiento.

3-Protección solar diaria:

El sol de Miami no perdona, trata en lo posible de no exponerte directamente a él, y si lo haces, evita las horas del mediodía. Recuerda aplicar el protector en la rutina de la mañana y retocar al menos dos veces durante el día.

4-Alimentación balanceada:

En estos días, estamos más relajados y descuidamos los hábitos saludables, trayendo consecuencias en la piel y en el cuerpo. Consumir frutas de la temporada y vegetales aportaran beneficios importantes, vitaminas y minerales que contrarrestaran los excesos.

5-Actividad física:

Lo importante al final del día es mantenerte en movimiento, así que si “no tienes tiempo de hacer ejercicio” trata al menos de incorporar movimiento subiendo las escaleras de la oficina o cuando hables por teléfono trata de caminar y no quedarte sentada.

Estos cuidados esenciales y tu visita mensual a Medilight Center, hará que veas resultados, no solo inmediatos sino duraderos. Así que agenda en Miami tu evaluación sin costo por el (786)413-0785 y recuerda que somos tus aliados para tu rostro y cuerpo.

410 total views, 410 views today