AA recibe a la persona que busque ayuda con un problema de bebida

Desde la fundación de Alcohólicos Anónimos (AA) en 1935, miembros de todas las religiones, creencias y tradiciones han encontrado una solución común y se han beneficiado del programa de recuperación del alcoholismo de AA.

La comunidad de AA ha crecido y se ha expandido por todo el mundo, llegando a personas de todos los orígenes, creencias y tradiciones religiosas, que han encontrado ayuda y esperanza en el programa espiritual de AA tal como está plasmado en sus Doce Pasos y Doce Tradiciones.

Es un concepto erróneo bastante común pensar que Alcohólicos Anónimos es una organización religiosa o cristiana, pero no es así. De hecho, un principio fundamental de AA es que la Comunidad no está afiliada a ninguna religión, ni tiene relación con ninguna secta, denominación, partido político, organización o institución alguna. Como dice el preámbulo de AA, que se lee en la mayoría de las reuniones de AA, “el único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. […] Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad”. Por ello, los miembros de AA no necesitan tener ninguna creencia espiritual de tipo religioso ni definida por AA para encontrar ayuda para su problema con la bebida. En AA, cada persona determina su propio camino en su recuperación del alcoholismo.

En las reuniones de AA, en el compartimiento personal de los miembros o en lecturas de los libros Doce Pasos y Doce Tradiciones o Alcohólicos Anónimos —comúnmente llamado “el Libro Grande”— a menudo se habla de temas espirituales. Si bien puede haber referencias a “Dios” y a un “poder superior” en la literatura y en las reuniones de AA, la esencia de nuestro programa es un alcohólico que ayuda a otro.

Los miembros de AA descubren que pueden lograr y mantener la sobriedad cuando buscan un poder superior a sí mismos que los ayude —lo que forma parte del programa de AA—, que puede ser un dios, principios espirituales, la naturaleza, o la comunidad propiamente dicha. Cada persona es completamente libre de determinar para sí estos asuntos.

En AA hay lugar para personas con todo tipo de grados de creencia o falta de creencia.

Muchos miembros creen en algún tipo de dios, y contamos con miembros practicantes de todo tipo de religión; pero también hay muchos miembros que son ateos o agnósticos. Es importante tener presente el hecho de que AA no es una organización religiosa; tenemos una idea sencilla de que hay un poder superior a nosotros como individuos. Lo que todos tenemos en común es un programa que nos ayuda a encontrar una fuerza interior que antes no sabíamos que existiera —lo que nos diferencia los unos de los otros es cómo identificamos la fuente—.

Fundada en 1935 sobre la base del principio de que un alcohólico ayuda a otro a lograr la sobriedad, Alcohólicos Anónimos es un programa efectivo y sólido de recuperación que ha transformado innumerables vidas y siempre ha estado comprometida en hacer disponible su programa de recuperación para cualquiera que extienda su mano pidiendo ayuda con un problema con la bebida.

