Accidente de bus en la ruta Interamericana deja 17 pasajeros heridos en Quiché

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Guatemala–Un bus extraurbano volcó durante la mañana de este lunes 3 de agosto en la ruta Interamericana, en jurisdicción de Chichicastenango, Quiché, dejando al menos 17 personas lesionadas, según reportes preliminares de cuerpos de socorro.

El percance ocurrió en el kilómetro 102 de la carretera, donde el transporte colectivo quedó volcado sobre el arriate central. Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo.

Bomberos Voluntarios informaron que atendieron a 10 pasajeros en el lugar y trasladaron a cuatro de ellos hacia un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

Por su parte, Bomberos Municipales Departamentales brindaron asistencia a otros siete pasajeros que presentaban heridas leves y no requirieron traslado hospitalario.

El bus involucrado, con placas C-335BJK, permaneció obstaculizando parte de la vía, generando tránsito lento en ambos sentidos de la ruta mientras se desarrollaban las labores de atención y retiro del vehículo.

Las instituciones de emergencia continúan en el lugar para verificar la situación y determinar si aumenta el número de personas afectadas.

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