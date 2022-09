Accionistas de Twitter aprueban acuerdo de compra de Elon Musk por $44,000 millones

Escucha este artículo Escucha este artículo

Los accionistas de Twitter votaron el martes casi por unanimidad la aprobación del acuerdo alcanzado con el fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, a principios de año para la compra de la compañía.



De acuerdo con una sondeo preliminar de la votación de los accionistas, alrededor del 98,6 por ciento de los votos emitidos en la reunión especial del martes han aprobado la propuesta de adoptar el acuerdo, allanando el camino para que la red social intente obligar legalmente al magnate a seguir con la adquisición.



Musk acordó originalmente la compra de Twitter, valorada actualmente en 32.000 millones de dólares, por 44.000 millones de dólares en abril. No obstante, el fundador de Tesla se retiró del acuerdo en julio, alegando que Twitter había incumplido sus condiciones.



Musk llevaba semanas cuestionando públicamente las cifras de ‘bots’ de Twitter, lo que muchos analistas vieron como un intento de hacer caer el precio de las acciones del gigante tecnológico. Las acciones de Twitter se desplomaron más de un seis por ciento en las operaciones posteriores al anuncio.



Posteriormente, mediante una carta remitida a principios de junio por los abogados de Musk a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, el equipo legal del multimillonario consideraba la posición de Twitter un «incumplimiento sustancial» de sus obligaciones en virtud del acuerdo de fusión, por lo que advertían de que Elon Musk «se reserva todos los derechos resultantes, incluido su derecho a no consumar la transacción y su derecho a rescindir el acuerdo de fusión».



El equipo legal de Musk alegó que Twitter no había proporcionado adecuadamente a Musk información que respaldara las afirmaciones de Twitter de que sólo el 5 por ciento de sus usuarios activos diarios monetizables eran cuentas de spam.



Twitter ya ha demandado a Musk en un intento de obligarle a completar la compra de la compañía por el precio acordado de 44.000 millones de dólares.



«Twitter sigue creyendo que la supuesta rescisión del acuerdo de fusión por parte del Sr. Musk no es válida ni tiene fundamento, y que las partes de Musk siguen estando vinculadas por el acuerdo de fusión y obligadas a completar la fusión en los términos y condiciones acordados», dijo Twitter en un comunicado.

