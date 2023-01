Ajustan tarifas de solicitud de beneficios de inmigración y naturalización

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó un Aviso de Reglamentación Propuesta (NPRM, por sus siglas en inglés) para ajustar ciertas tarifas de solicitud de beneficios de inmigración y naturalización. Las nuevas tarifas permitirían que USCIS recupere más completamente sus costos operativos, restablezca y mantenga el procesamiento oportuno de casos y prevenga la acumulación de casos atrasados ​​en el futuro. USCIS recibe aproximadamente el 96 por ciento de sus fondos de las tarifas de presentación, no de las asignaciones del Congreso.

La regla de tarifas propuesta es el resultado de una revisión exhaustiva de tarifas en USCIS. Esa revisión determinó que las tarifas actuales de la agencia, que se han mantenido sin cambios desde 2016, están muy lejos de recuperar el costo total de las operaciones de la agencia. USCIS generalmente publica una regla de tarifas cada dos años y propone estos cambios para tener en cuenta la expansión de los programas humanitarios, los aumentos de sueldo exigidos por el gobierno federal, los requisitos de personal adicional y otras inversiones esenciales.

En 2020, el inicio de la pandemia de COVID-19 provocó una reducción drástica en la recepción de nuevas solicitudes, lo que resultó en una caída temporal de los ingresos del 40 %. La combinación de reservas de efectivo agotadas, un congelamiento temporal de la contratación y el desgaste de la fuerza laboral ha reducido la capacidad de la agencia para adjudicar casos de manera oportuna, particularmente cuando la cantidad de casos entrantes se recupera a niveles previos a la pandemia. La creciente demanda de programas humanitarios gratuitos o de bajo costo se ha sumado a estos desafíos fiscales.

La regla propuesta aumentaría algunas tarifas, incluido un aumento modesto en la tarifa para ciertas solicitudes de naturalización, al tiempo que preservaría la elegibilidad de exención de tarifas existente para poblaciones vulnerables y de bajos ingresos y agregaría nuevas exenciones de tarifas para ciertos programas humanitarios. Si se finaliza, la regla propuesta disminuiría o aumentaría mínimamente las tarifas para más de un millón de contribuyentes de bajos ingresos cada año.

“Además de mejorar las operaciones de servicio al cliente y administrar la carga de trabajo entrante, USCIS debe continuar cumpliendo con su creciente misión humanitaria, defendiendo la equidad, la integridad y el respeto por todos a los que servimos”, dijo el director de USCIS, Ur M. Jaddou. “Esta regla propuesta permite que USCIS recupere más completamente los costos operativos por primera vez en seis años y apoyará el esfuerzo de la Administración para reconstruir el sistema de inmigración legal”.

Las nuevas medidas incluyen una propuesta para incorporar los costos biométricos en la tarifa de beneficio principal y eliminar la tarifa de servicios biométricos por separado; establecer tarifas separadas para cada clasificación de no inmigrante cubierta por el Formulario I-129, Petición para Trabajadores No Inmigrantes; cambiar el plazo de procesamiento premium de 15 días calendario a 15 días hábiles; e instituir tarifas más bajas para ciertos formularios presentados en línea. La regla propuesta no cambiaría los requisitos de elegibilidad para la exención de tarifas. Los ingresos proyectados resultantes de la regla propuesta permitirían a USCIS aumentar la cantidad de adjudicadores que procesan solicitudes, implementar mejoras tecnológicas y aumentar el apoyo brindado a las personas que buscan información y asistencia de USCIS.

El período de comentario público de 60 días comienza después de la publicación del NPRM en el Registro Federal. Las tarifas no cambiarán hasta que la regla final entre en vigencia, después de que el público haya tenido la oportunidad de comentar y USCIS finalice el programa de tarifas en respuesta a dichos comentarios. USCIS organizará una sesión de compromiso público sobre la regla de tarifas propuesta el 11 de enero de 2023.

212 total views, 212 views today