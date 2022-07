Al menos seis muertos y 31 heridos por disparos durante un desfile del 4 de Julio en Chicago

Escucha este artículo Escucha este artículo

Al menos seis personas han muerto y 31 resultaron heridas por disparos durante el desfile del Día de la Independencia que se celebraba en la ciudad de Highland Park, a las afueras de Chicago, en el estado de Illionis, en el noreste de Estados Unidos.



«Estamos ante un incidente activo. Se recomienda buscar refugio», informa el Ayuntamiento de Highland Park. El propio ayuntamiento reportó seis muertos y 24 heridos en su último balance, pero medios locales aseguran citando a las «autoridades» que son 31 los heridos.



«Las fuerzas de seguridad están buscando al sospechoso. Se han recuperado pruebas de un arma de fuego. Un gran número de agentes están trabajando ya y han asegurado un perímetro en el centro de Highland Park», indica el comunicado municipal.



En concreto, hay en marcha una búsqueda «puerta por puerta» para localizar a un «hombre blanco de entre 18 y 20 años de edad con pelo muy largo, de constitución pequeña y que lleva una camisa blanca o negra».



Los disparos contra el desfile al parecer procedían de un individuo apostado en una de las cubiertas de los edificios entre los que discurría la celebración del 4 de Julio.



Según los medios locales, apenas diez minutos después del inicio del desfile se han escuchado hasta 20 detonaciones de arma de fuego. La Policía y los Bomberos recibieron el primer aviso de un tirador activo sobre las 10.15 horas. Al llegar, los agentes confirmaron múltiples víctimas y se iniciaron maniobras de reanimación cardiorrespiratoria con una de ellas.



Un testigo asegura que «parecía una zona de guerra». «La gente lloraba, gritaba y nadie sabía lo que estaba pasando».



Uno de los vídeos publicados en redes sociales muestra a los espectadores sentados tranquilamente cuando alguien grita «¡Disparos!» y los componentes de una de las bandas del desfile comienza a correr hacia adelante y el resto de la gente también huye.

Mientras, el congresista por Illinois Bob Morgan ha informado de la situación en su cuenta de Twitter. «Para quienes no lo sepan, ha habido disparos en el Desfile de Highland Park. Estoy bien, pero hay varios heridos. Por favor, alejaros de la zona, poneos a salvo y rezad por los heridos» publicó Morgan.



Las autoridades han pedido a la población evitar la zona de la calle Green Bay y de la calle Central y cuando han transcurrido ya varias horas desde el inicio de los disparos todavía no hay noticia de ninguna detención.



El tirador no ha sido localizado.

