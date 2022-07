Lozano: “El amor en línea existe, es poderoso y te puede traer a la persona que tanto habías estado buscando”

Escucha este artículo Escucha este artículo

Jorge Lozano, especialista en relaciones, conferencista y consultor de diferentes grupos y revistas como “Cosmopolitan” y embajador de “Chispa”, aplicación para solteras y solteros latinos en Estados Unidos, nos comparte sobre el nuevo fenómeno llamado “Manifestando Amor”.



El especialista en relaciones informa que en la actualidad existen dos fenómenos: el primero es el amor en línea que se da a través de aplicaciones de citas, en la pueden buscar el amor en diferentes lugares, por ciertos filtros, como rango de edad, sexo, localización geográfica y cultura.



“El segundo fenómeno es el de manifestar el amor donde culturas milenarias desde el hinduismo en sus principios y desde el cristianismo muchas culturas han explorado este poder de la ley de la atracción, el decir voy a declarar cosas, voy a escribir ciertas cosas que quiero que me lleguen y eventualmente uno empieza a ver que cuando les destines energía a ciertas cosas, esas cosas se manifiestan”.

Jorge Lozano.

Manifestar amor se ha visto con mayor tendencia en los últimos años por ejemplo después de la pandemia donde las personas estuvieron en confinamiento y una de las aplicaciones como Chispa ayudó a interactuar con diferentes personas que buscaban un afecto. Lozano manifiesta que para ver cosas positivas hay que estar preparado psicológicamente y con buena actitud para atraer ese objetivo.



“Cuando una persona empieza a manifestar el tipo de pareja que está buscando sus características como <<yo quiero un hombre caballeroso una mujer atenta quiero a alguien con cierta prosperidad económica>> vemos que el universo, el destino empieza a conspirar a su favor y las cosas buenas empiezan a llegar”.

Para encontrar el amor o esa persona indicada, Jorge recomienda seguir tres consejos: Utilizar afirmaciones positivas

Relacionarse e interactuar con mas gente

Manifestar el amor, estar abierto a las posibilidades, “hay que empezar a utilizar afirmaciones positivas cuando uno declara las cosas, cuando uno utiliza su boca o bien escribe las cosas eso tiene poder, entonces yo le digo a la gente desde que te levantes hay que empezar a dar afirmaciones positivas”.



“Yo quiero, yo puedo, me lo merezco y me lo voy a dar”, son otras de las palabras que tiene poder y deben estar presentes en una persona positiva que busca obtener resultados en cualquier ámbito.



“La segunda recomendación es hay que dejar de aferrarnos tanto o específicamente a lo que queremos y empezar a fluir hay mucha gente que se enamora de alguien y dice yo quiero a Juan yo quiero a Sandra a Sandra, Sandra, hoy el universo no funciona así”.



“La tercera recomendación, hay que visualizar las cosas y algunas dejarlas ir, hay mucha gente que cuando visualiza se aferra, así como un tipo de persona a un tipo de destino, pero cuando hablamos de manifestar el amor tienes que estar abierto a las posibilidades”. Lozano sugiere a la comunidad hispana que busquen y manifiesten su amor a través de la aplicación de Chispa número uno en los Estados Unidos la única que le habla a la cultura latina.



“El común denominador en chispa entre hombres y mujeres es muy parejo a diferencia de muchas aplicaciones que se enfocan únicamente en mujeres o solo hombre. Chispa le habla tanto a hombres como a mujeres o a personas de la comunidad de todo tipo, el común denominador en el que se enfocan es que sean latinos o de descendencia latina”.



En esta aplicación no solo interactúan personas jóvenes sino personas maduras que buscan el amor, algunas que han tenido un divorcio, malas relaciones o que son viudos. Es decir, esta aplicación esta dedicado para todas esas personas que quieren vivir nuevas experiencias.



“Mucha gente la utiliza para el romance otras por diversión, me llama mucho la atención porque cuando uno manifiesta el amor, uno tiene que divertirse uno tiene que andar con actitud. La parte emocional y la parte psicológica se nutre cuando uno piensa en cosas positivas ese es un caso de éxito que hemos visto muchísimo”.



Para las personas que estén interesadas en conocer “manifestar el amor” con la comunidad hispana puede hacerlo descargando la aplicación de Chispa que se encuentra disponible en los sistemas de IOS y Android, es completamente gratis. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.affinityapps.chispa&hl=es_SV&gl=US



“Recomiendo mucho que hagan el turismo romántico que es una tendencia, que estoy seguro que cada vez más va a crecer y las personas que vayan a un país puedan buscar el amor. Cuando vayas a EEUU que lo primero que haga sea abrir chispa para buscar solteras y solteros latinos de tu misma cultura, te garantizo que te vas a sorprender”.

Entrevista en nuestro Instagram >> bit.ly/3ajH0KZ

1,702 total views, 1,702 views today