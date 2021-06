Nombran a Linda Chezem como la nueva presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos

Alcohólicos Anónimos de EE.UU. y Canadá nombró a Linda Chezem (no alcohólica), de Plainfield, Indiana como la nueva presidenta de la Junta de Servicios Generales de A.A., en reemplazo de la presidente de la junta saliente, Michele Grinberg.

Linda es abogada y pasó 22 años ejerciendo de jueza, durante los inicios de su carrera, fue la primera jueza del Tribunal Itinerante (Circuito Court) de Indiana y luego ejerció durante una década en el Tribunal de Apelaciones del mismo estado.

Para Linda, ser presidente es una oportunidad que la llena de humildad, la posibilidad de ayudar a difundir la singular esperanza que ha visto en los ojos de los miembros de A.A. a medida que se recuperan.

Cuando aún ejercía de jueza en un juzgado de primera instancia, Linda encabezó el primer programa certificado sobre alcohol y drogas de los tribunales de Indiana, y participó en un consejo asesor estatal sobre el abuso de sustancias junto con legisladores estatales y miembros de A.A. A mediados de la década de los 90 y fue miembro de la junta directiva de un centro de tratamiento de Indianápolis, cuyo director ejecutivo también era miembro de A.A.

Cabe señalar que A.A. siempre ha dependido de sus muchos amigos no alcohólicos, que aportan experiencia profesional, buen criterio económico y equilibrio en el grupo de custodios que, con entrega, donan su tiempo e interés al servicio de Alcohólicos Anónimos.

Asimismo, es importante mencionar que los 21 miembros de la Junta de Servicios Generales de A.A., siete son designados específicamente como custodios Clase A (no alcohólicos) y pueden prestar servicios que los 14 custodios Clase B (alcohólicos en recuperación) no pueden, sobre todo en el ámbito de la información pública sobre A.A., donde pueden mirar directo a la cámara o utilizar su apellido sin preocuparse por el anonimato. Si bien los custodios Clase A no son voceros de la Comunidad, están disponibles para representar a A.A. en entrevistas en distintas plataformas de comunicación: la TV, los medios de comunicación públicos, la radio en línea y podcasts.

Además, este año también se suman a la Junta dos nuevos custodios Clase A (no alcohólicos) que prestarán servicio a la Comunidad durante los próximos seis años: Kevin Prior, de St. Louis, Missouri, director sénior de finanzas de la Asociación Católica para la Salud de los Estados Unidos; y Molly Anderson, de Williamsville, Nueva York, directora ejecutiva del Centro de Liderazgo y Efectividad Organizacional de la Universidad de Buffalo.