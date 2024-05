Buscan proteger a los trabajadores y empresas estadounidenses de las prácticas comerciales desleales de China

La Secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, emitió la siguiente declaración sobre la decisión del presidente Biden de ordenar al Representante Comercial de los Estados Unidos que aumente los aranceles en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre 18 mil millones de dólares en importaciones procedentes de China para proteger a los trabajadores y empresas estadounidenses.

“El presidente Biden está tomando medidas decisivas para garantizar que las prácticas comerciales desleales no amenacen nuestra competitividad y seguridad económica, al tiempo que fortalece la manufactura estadounidense. Se trata de un enfoque estratégico de la política comercial que ayudará a proteger industrias estadounidenses clave, como los sectores de energía limpia y semiconductores”, afirmó la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo . «Conocemos el manual de estrategia de la República Popular China (hemos visto sus acciones no comerciales en materia de energía solar y acero) y no podemos permitir que China socave las cadenas de suministro estadounidenses inundando el mercado con productos artificialmente baratos que perjudican a las empresas y a los trabajadores estadounidenses».

