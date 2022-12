Alemania vence con solvencia a Costa Rica pero queda fuera del mundial por el triunfo de Japón sobre España

Escucha este artículo Escucha este artículo

La selección de Alemania ha quedado eliminada del Mundial de Catar a pesar de su victoria ante Costa Rica (2-4) en la tercera y última jornada de la fase de grupos, en un partido en el que los de Hansi Flick hicieron los deberes, con un doblete de Kai Havertz, pero en el que se despidieron por la sorprendente derrota de España ante Japón.



El combinado germano, contra las cuerdas, necesitaba superar a los ‘ticos’ y que los nipones -que les sorprendieron en la primera jornada- no hiciesen lo propio ante los de Luis Enrique. El triunfo de los ‘samuráis azules’ (2-1) neutralizó su sólida victoria y les mandó, por segunda Copa del Mundo consecutiva, a casa en la fase de grupos.



Con la entrada de Leroy Sané por Thilo Kehrer respecto al duelo de la segunda jornada ante España, la ‘Mannschaft’ dejó claras sus intenciones desde el pitido inicial, con un disparo de Jamal Musiala desde fuera del área a los dos minutos ante el que tuvo que actuar el guardameta meta Keylor Navas.



Un cabezazo de Thomas Müller continuó el asedio alemán, que encontró premio poco después en un nuevo centro lateral; David Raum, desde la izquierda, colgó un balón que Serge Gnabry, con la testa, envió al fondo de las mallas (min.10). Los alemanes recogieron rápido la pelota y no bajaron el pie del acelerador.



Navas sí acertó a despejar un remate de cabeza de Leon Goretzka en el segundo palo antes del cuarto de hora, mientras los de Hansi Flick seguían creciendo. Musiala pudo incrementar la cuenta en el 36, pero remató mal después de adentrarse en el área, y Gnabry rozó la escuadra de la meta costarricense en un nuevo chut.



La más clara del cuadro centroamericano se hizo esperar hasta cerca del descanso, cuando Keysher Fuller no supo aprovechar la falta de entendimiento de la zaga germana y se plantó solo ante Manuel Neuer, que se impuso en el mano a mano.



Los murmullos se dejaron sentir en las gradas de Al Bayt con las noticias que llegaban desde el Estadio Internacional Khalifa, primero con el empate de los japoneses ante España y solo tres minutos de después, con el tanto de Ao Tanaka que ponía por delante al combinado asiático y eliminaba a Alemania.



Con todos mirando a Doha, la sorpresa saltó en el campo; tras un despeje del portero teutón, Joel Campbell cazó el rechace y sirvió para que Yeltsin Tejeda empatase la contienda (min.58). La locura no había hecho más que empezar.



Todo saltó por los aires en el minuto 70, cuando, después de un tramo alemán con Musiala estrellando dos balones en el palo, Juan Vargas aprovechó un nuevo centro de Campbell para poner el 2-1, con ayuda de Neuer, y a Costa Rica en octavos; España estaba fuera.



Sin embargo, Kai Havertz, que poco antes había ingresado en el terreno de juego, cortó de raíz la alegría de los de Luis Fernando Suárez con el gol del empate (min.73). Japón seguía liderando el Grupo E, mientras que los de Luis Enrique recobraban la vida.



El centrocampista del Chelsea volvió a aparecer para adelantar a los alemanes (min.85), pero, con la victoria de los nipones, resultó insuficiente para un combinado que incrementó la cuenta con otro tanto de Niclas Füllkrug (min.89). Por primera vez en su historia, Alemania caía en la fase de grupos por segundo Mundial consecutivo.





