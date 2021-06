Alessandra Rosaldo reacciona a los rumores de separación

La actriz mexicana Alejandra Rosaldo reacciono a los rumores de una posible separación que han surgido luego de algunos notables roces que han protagonizado con Eugenio Derbez en algunas escenas de la segunda temporada de ‘De viaje con los Derbez’, diciendo que su relación sigue estable y no han considerado el divorcio.

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. Seguimos juntos, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, declaró Alessandra en el programa De Primera Mano.

Además, Alessandra compartió que gracias a la primera temporada del show, la familia entendió que existían muchos pequeños problemas que terminaron por explotar, pero gracias a ellos, cada uno aprendió algo nuevo de sí mismos y de los demás.

“Sí me di cuenta de que no estaba yo dejando a Eugenio ser el padre que es, de que estaba yo interfiriendo entre la relación entre ellos dos (Aitana y Eugenio). Todo bien en la relación (entre ella y su esposo), pero es una relación absolutamente normal, con altibajos, con momentos increíbles y con momentos no tan padres, con crisis, con pruebas que superar. Somos un matrimonio absolutamente normal, pero todo bien”, agregó Rosaldo.

La pareja se casó hace casi nueve años, sin embargo su noviazgo comenzó hace 15.